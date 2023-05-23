Малышева назвала смертельно опасную ошибку родителей младенцев

Смертельно опасные ошибки родителей в программе «Жить здорово!» на Первом канале назвала врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий иммунолог Андрей Продеус.

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Малышева призвала родителей не класть подушку в кровать ребенку до года. По ее словам, младенец во сне может неудачно перевернуться и задохнуться.