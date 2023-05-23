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Почему для ребенка важно, чтобы с ним играли родители

Во время игры между малышом и родителям устанавливаются прочные связи и возникают доверительные отношения, рассказала «ФедералПресс» детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, если взрослому неинтересно играть в куклы и машинки с ребенком, то обязательно надо найти альтернативу такому общению.

Почему для ребенка важно, чтобы с ним играли родители
© РИА "ФедералПресс"

«Взрослые всегда знают больше, чем ребенок. В игре родители могут корректировать деятельность ребенка, могут показать ему новые способы реагирования, то есть помогать ребенку взрослеть более эффективно. Игра помогает выстраивать межличностные отношения, делает семью более крепкой», – рассказала Наталья Наумова.

Отказ от игр может привести к тому, что у ребенка будет разорвано доверие со значимым взрослым. Ребенок может бояться рассказывать родителям какую-то информацию, делиться с ними возникшими проблемами.

«В игре можно отыграть любую проблему, прожить возникшие сложности», – утверждает психолог.

Если у ребенка есть возможность играть с братьями и сестрами, получать общение в детском коллективе под присмотром взрослых, то вопрос игры родителей и ребенка не стоит так остро, однако не стоит пренебрегать с малышом альтернативными видами общения: например, вместе готовить или читать книгу, а затем обсуждать прочитанное. Общение с ребенком должно быть постоянным, подчеркивает Наумова.

Ранее психолог объяснила, как проявляется депрессия у подростка. Специалист отметила, что такое состояние может спровоцировать изменение гормонального фона.

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