Где лучше отдохнуть ребенку летом

Многие родители задаются вопросом, куда отправить ребёнка на время каникул, чтобы он провёл это время с максимальной пользой. Вариантов масса — от деревенского дома бабушки до отдыха на море и даже туристических походов.

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Что нужно знать родителям при выборе и в чём еще польза от путешествий, «Секрету» рассказала врач-педиатр сервиса «ДокМа» Марьям Старкова.

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Что дают путешествия ребёнку

В этом особенно важно разобраться родителям, которые начинают планировать детские каникулы. В первую очередь, путешествия для ребёнка — это время, проведённое с матерью, отцом и другими членами семьи.

«Когда вы путешествуете семьёй, вы не просто люди, которые встречаются за завтраком и ужином и выезжающие в парк по выходным. Вы команда, которая вместе следует определённому плану, решает общие проблемы, разрабатывает маршрут, выбирает, какие ещё места посетить», — подчеркнула специалист.

Во-вторых, путешествие — это расширение горизонтов. Ребёнок знакомится с миром за пределами «своей ежедневной реальности», того, что он видит изо дня в день. Это не обязательно новый город или даже страна, это в том числе новые языки, культура, хобби, знакомства, еда и напитки и даже растения и животные, которых он прежде не видел.

В-третьих, путешествие — это выход из зоны комфорта, который учит ребёнка преодолевать сложности, обеспечивать себе комфортные условия и радоваться малому.

«Поэтому совершенно неважно, куда именно поедет ваш ребёнок. Самое важное — новый опыт, эмоции и те нейронные связи, которые он приобретёт», — отметила Марьям Старкова.

Так что программа поездки не так уж и важна. Главное — исходить из пожеланий ребёнка и возможностей семьи.

Почему ребёнку стоит путешествовать

Путешествия не только помогают ребёнку расширить горизонты и выйти из зоны комфорта — они позитивно сказываются на его способностях.

По наблюдениям психологов, у детей, которые часто путешествуют, лучше развиты фантазия, речь, память и мышление. Они свободнее общаются со сверстниками, заводят новые знакомства. Легче находят себе занятие и реже грустят, — отметила Марьям Старкова.