Когда лучше не летать на самолете с детьми

Нередко рождение ребёнка не становится поводом отказываться от запланированного путешествия — и первый перелёт малыша случается почти сразу после его появления на свет. Только вот врачи рекомендуют этого не делать — а ещё заранее продумывать поездку с ребёнком постарше.

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Почему младенцам не место на борту и что ещё нужно знать о путешествиях с детьми, «Секрету» рассказала педиатр сервиса «Докма» Марьям Старкова.

Почему новорождённым не стоит летать

Врачи не рекомендуют авиаперелёты детям первых суток жизни, если нет острой необходимости в этом.

В первую очередь это связано с возможным дискомфортом малыша из-за перепадов давления в салоне самолёта.

«Причина этому — особое анатомическое строение слуховой трубы у малышей. Помочь в этой ситуации может сосание груди и бутылочки, во время глотания давление в полости среднего уха выравнивается», — пояснила специалист.

Во-вторых, новорождённым лучше не летать из-за повышенного риска инфекционных заболеваний во время поездок. Он увеличивается из-за длительного пребывания в замкнутом пространстве с большим количеством людей и отсутствия вакцинации в столь раннем возрасте.

Получается, что ребёнок ещё не защищён от инфекций, но потенциально может ими заразиться.

О чём нужно помнить перед перелётом с малышом

Принимая решение о путешествии с маленьким ребёнком, нужно учесть режим сна и питания малыша и продумать оптимальный маршрут, который не нарушит привычный уклад его жизни.

Это минимизирует стресс как для ребёнка, так и для родителей. В остальном строгих ограничений касаемо авиаперелётов у детей нет.