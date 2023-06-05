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Чек-лист для школьника в детский лагерь

Наступило время летних лагерей, куда родители отправляют своих детей на каникулы. Для многих людей это идеальное решение. Особенно для тех, кому некуда отправить ребенка к бабушке и дедушке на дачу. В детском лагере ребенком занимаются, он общается со сверстниками и каждый день занят.

Чек-лист для школьника в детский лагерь
© Unsplash

Ответственность за сборы ложится на родителя. Важно ничего не забыть, чтобы ребенку хватало всего на лагерную смену. Если он находится в ближайшей области, ему можно что-то довести. Но если лагерь расположен на берегу моря, привезти ему что-то уже не получится. В материале “Рамблера” — чек-лист для того, чтобы ничего не забыть в поездке в лагерь.

  • Одежда для повседневной носки;
  • Две пары обуви;
  • Нарядная одежда для дискотек и мероприятий;
  • Спортивный костюм и кроссовки;
  • Пижама;
  • Комнатные тапочки;
  • Купальная обувь для душа;
  • Носки и нижнее белье;
  • Два комплекта теплой одежды;
  • Купальник (если в лагере есть бассейн и море);
  • Головной убор;
  • Солнечные очки;
  • Спрей от комаров;
  • Предметы личной гигиены;
  • Средство от загара;
  • Пляжное полотенце;
  • Банное полотенце;
  • Снеки в дорогу и лагерь;
  • Настольные игры;
  • Книги;
  • Наборы для рукоделия;
  • Зарядка для телефона;
  • Деньги (проще всего давать ребенку пластиковую карту, так вы сможете контролировать расходы);
  • Лекарства (при наличии хронических болезней).
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