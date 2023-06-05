Чек-лист для школьника в детский лагерь
Наступило время летних лагерей, куда родители отправляют своих детей на каникулы. Для многих людей это идеальное решение. Особенно для тех, кому некуда отправить ребенка к бабушке и дедушке на дачу. В детском лагере ребенком занимаются, он общается со сверстниками и каждый день занят.
Ответственность за сборы ложится на родителя. Важно ничего не забыть, чтобы ребенку хватало всего на лагерную смену. Если он находится в ближайшей области, ему можно что-то довести. Но если лагерь расположен на берегу моря, привезти ему что-то уже не получится. В материале “Рамблера” — чек-лист для того, чтобы ничего не забыть в поездке в лагерь.
- Одежда для повседневной носки;
- Две пары обуви;
- Нарядная одежда для дискотек и мероприятий;
- Спортивный костюм и кроссовки;
- Пижама;
- Комнатные тапочки;
- Купальная обувь для душа;
- Носки и нижнее белье;
- Два комплекта теплой одежды;
- Купальник (если в лагере есть бассейн и море);
- Головной убор;
- Солнечные очки;
- Спрей от комаров;
- Предметы личной гигиены;
- Средство от загара;
- Пляжное полотенце;
- Банное полотенце;
- Снеки в дорогу и лагерь;
- Настольные игры;
- Книги;
- Наборы для рукоделия;
- Зарядка для телефона;
- Деньги (проще всего давать ребенку пластиковую карту, так вы сможете контролировать расходы);
- Лекарства (при наличии хронических болезней).