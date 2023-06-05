Чек-лист для школьника в детский лагерь

Наступило время летних лагерей, куда родители отправляют своих детей на каникулы. Для многих людей это идеальное решение. Особенно для тех, кому некуда отправить ребенка к бабушке и дедушке на дачу. В детском лагере ребенком занимаются, он общается со сверстниками и каждый день занят.

Ответственность за сборы ложится на родителя. Важно ничего не забыть, чтобы ребенку хватало всего на лагерную смену. Если он находится в ближайшей области, ему можно что-то довести. Но если лагерь расположен на берегу моря, привезти ему что-то уже не получится. В материале “Рамблера” — чек-лист для того, чтобы ничего не забыть в поездке в лагерь.