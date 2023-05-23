3 простые игры на развитие внимания у детей

Для успешного развития детям очень важно управлять своим вниманием и концентрироваться на самом важном.

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Самостоятельно справиться с этим им бывает сложно, поэтому без помощи взрослых не обойтись.

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Москва 24 вместе с нейропсихологом расскажет, как в игровой форме научить ребенка концентрации.

Шаги на внимание

Игра подойдет для занятий с детьми от четырех лет. Она поможет развить не только внимание, но и функцию серийной организации движения, переключения и самоконтроля, рассказала Москве 24 клинический психолог, детский нейропсихолог Ольга Александрова.

С помощью любой визуальной разметки (палочек, краски, мела, скотча и так далее) надо изобразить на полу лестницу. Чуть позже меняем программу и делаем все наоборот: ноги врозь – хлопок перед собой, ноги вместе – хлопок по ногам.

Чтобы усложнить игру, договариваемся с ребенком, что он по условному сигналу должен переключиться с одной программы на другую.

Жестовые перешифровки

Следующая игра подойдет для детей от пяти лет. Кроме внимания, она развивает: мелкую моторику серийную организацию движений навык прослеживания взглядом по строке.

На полоске бумаги нужно схематически нарисовать несколько символов жестов. Например, хлопаем в ладоши, бьем друг о друга кулаками, показываем лайк, машем и так далее. А под каждым символом обозначить цвет, который будет ему соответствовать.

В случае, когда друг за другом идут сразу несколько предметов одного цвета, жест следует показывать соответствующее количество раз, подчеркнула эксперт.

Перевернутое рисование

Это игра на внимание и развитие пространственного восприятия. Использовать ее лучше для занятий с детьми от шести лет, подчеркнула психолог. Потребуется маркерная доска либо лист бумаги формата А4 или больше. Игроки садятся друг напротив друга и делят поле пополам. Далее определяют, кто будет "художником" – ведущим, который начнет рисовать на своей половине любую картину.