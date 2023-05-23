Михаил Пореченков заявил, что не ругается на детей

Актер Михаил Пореченков рассказал в беседе с mk.ru о своих взаимоотношениях с детьми.

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Пореченков признался, что является нестрогим отцом. Он не может ругаться на сыновей и дочерей. Звезда предпочитает разговаривать с ними.

Актер не видит смысла в ругани. Он считает, что лучше объяснить детям их ошибку и последствия за нее.

"Мы сами совершали в детстве ошибки, многое не понимали и не знали. Мы должны понимать, что наши дети - это в будущем взрослые люди, а из маленьких детских ошибок вырастают большие взрослые", - отметил актер.

Пореченков - отец пятерых детей. Первенец актера родился в 1989 году. Мальчика назвали Владимир. Артист долгое время не поддерживал связь с сыном. Ребенок воспитывался бабушкой и дедом по материнской линии. Актер начал общаться с Владимиром, когда ему исполнилось 19.

В 1998 году у Пореченкова появилась на свет дочь Варвара от переводчицы Екатерины Подвальной. Вскоре после рождения девочки актер развелся с женой.