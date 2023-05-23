Михаил Пореченков заявил, что не ругается на детей

Актер Михаил Пореченков рассказал в беседе с mk.ru о своих взаимоотношениях с детьми.
Пореченков признался, что является нестрогим отцом. Он не может ругаться на сыновей и дочерей. Звезда предпочитает разговаривать с ними.
Актер не видит смысла в ругани. Он считает, что лучше объяснить детям их ошибку и последствия за нее.
"Мы сами совершали в детстве ошибки, многое не понимали и не знали. Мы должны понимать, что наши дети - это в будущем взрослые люди, а из маленьких детских ошибок вырастают большие взрослые", - отметил актер.
Пореченков - отец пятерых детей. Первенец актера родился в 1989 году. Мальчика назвали Владимир. Артист долгое время не поддерживал связь с сыном. Ребенок воспитывался бабушкой и дедом по материнской линии. Актер начал общаться с Владимиром, когда ему исполнилось 19.
В 1998 году у Пореченкова появилась на свет дочь Варвара от переводчицы Екатерины Подвальной. Вскоре после рождения девочки актер развелся с женой.
В 2000-м Пореченков женился на художнице по костюмам Ольге, с которой до сих пор живет вместе. В их союзе родилось двое сыновей Михаил и Петр, а также дочь Мария.