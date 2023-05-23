Как сейчас выглядят двойняшки, рожденные с разницей в месяц

Беременность хоть и была для 30-летней Софи Смолл запланированной, но принесла немало сюрпризов. На седьмой неделе девушка планово пошла на осмотр, где врачи впервые обратили внимание, что ее дочери-двойняшки разного размера. Но этот факт не вызывал у специалистов таких опасений, как самочувствие Софи.

© Super.ru

«Меня госпитализировали восемь раз за семь недель, и я провела 120 часов под капельницей», — рассказала девушка в интервью The Sun.

Она мучалась от головной боли и тошноты буквально до самых родов.

Девочки появились на свет здоровыми, но разница в их росте составляла целых 35 процентов, одна весила 2,7 килограмма, другая — 1,8. Тут-то врачи и поняли: дети были зачаты в разное время — с разницей в четыре недели. Это явление называется суперфетация — безусловно, она опасна как для детей, так и для мамы. Но, к счастью, случаи смерти встречаются еще реже, чем само удивительное стечение обстоятельств.

Super.ru

Сестрам Дарси и Холли сейчас по два года, и они абсолютно здоровы. Правда, окружающие не верят, что девочки — двойняшки.