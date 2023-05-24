3 самых полезных овоща для детей на вашей грядке

Есть ли они в рационе вашего ребенка?

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В рационе детей обязательно должны присутствовать свежие овощи, еще лучше, если эти овощи с вашей дачной грядки. В этом случае вы можете быть уверены в качестве продуктов.

Но знаете ли вы, какие из овощей чуть ли не самые полезные для малыша? Если нет, наш материал как раз для вас.

Зеленый горох

Выращивать горошек совсем не трудно, да и собирать стручки — отличное занятие для ребенка. Большинство детей любит свежий горох, ведь чем моложе горошек, тем он мягче и слаще. Главное, следить, чтобы ребенок не увлекался кожурой от стручков. Горох снабжает детский организм полезными веществами, в их числе фолиевая кислота и железо. Кстати, вырастить горох сможет даже новичок на грядке, так что запаситесь семенами на этот дачный сезон.

Редис

Далеко не каждый ребенок любит редис. Да что там ребенок — многие взрослые плюются из-за резкого вкуса редиса. Но пользу редиса отрицать невозможно. При регулярном употреблении можно в короткий срок восполнить дефицит витамина C. Если ребенок отказывается есть сырой редис, попробуйте схитрить и мелко порезать его в салат с любимыми овощами ребенка, естественно, не предупреждая его заранее. Когда ребенок привыкнет к новому вкусу, можно постепенно подавать редис, нарезанный крупными кусочками.

Томаты