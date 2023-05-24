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Правила безопасного поведения детей на водоемах

В летний зной отдых у воды – отличный вариант провести время с детьми. Однако, если для детей – это развлечение, то для родителей – это, прежде всего, бдительность и повышенное внимание.

Правила безопасного поведения детей на водоемах
© Unsplash

К сожалению, ежегодно в летний период в Алтайском крае регистрируются несчастные случаи с детьми на водных объектах. При этом не играет роли ни глубина, ни расположение водоема. В случаях, когда взрослые на секунды ослабляют свой контроль за маленькими детьми, смертельными могут стать и декоративный фонтан, расположенный во дворе частного домовладения, и наполненная водой автомобильная покрышка.

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Несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят во время их самостоятельных прогулок, когда, находясь в компании друзей, они идут купаться и тонут, не имея возможности помочь друг другу.

Надо помнить, что открытый водоем – зона повышенной опасности. Поэтому строгое соблюдение правил безопасного поведения у воды - залог спокойного отдыха.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю напоминает простые правила, соблюдение которых сделает отдых у воды безопасным для детей и их родителей:

  1. Категорически запрещено оставлять детей у водоема одних без присмотра.
  2. Используйте для плавания только специально оборудованные места.Так, в прошлым летом в городе Бийске произошла трагедия. Днем 1 августа три несовершеннолетние девочки пошли купаться на реку Бия без присмотра взрослых. Одна из них осталась на берегу, а две зашли в воду. В какой-то момент девочки 13-ти и 9-ти лет скрылись под водой и утонули.
  3. Ребенок, не умеющий плавать, должен находиться в воде только при наличии специальных средств – плавательный круг, нарукавники. При этом категорически запрещено использовать для плавания самодельные устройства.
  4. Опасно находиться в воде в непогоду (дождь, шторм).
  5. Не допускайте нахождение ребёнка на солнце без головного убора.

Ребенку необходимо рассказать, что:

  • Нельзя заходить глубоко в воду, заплывать за буйки, удаляться от берега на надувных плавательных приспособлениях.
  • Нельзя приближаться к лодкам и другим плавательным средствам.
  • Нельзя нырять в незнакомых местах, устраивать в воде опасные игры и мешать другим детям.
  • При недомогании (например, судороги, солнечный удар) необходимо сразу сообщить об этом взрослым.
  • Необходимо непрерывно осуществлять контроль за нахождением детей на воде!
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