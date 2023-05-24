Правила безопасного поведения детей на водоемах
В летний зной отдых у воды – отличный вариант провести время с детьми. Однако, если для детей – это развлечение, то для родителей – это, прежде всего, бдительность и повышенное внимание.
К сожалению, ежегодно в летний период в Алтайском крае регистрируются несчастные случаи с детьми на водных объектах. При этом не играет роли ни глубина, ни расположение водоема. В случаях, когда взрослые на секунды ослабляют свой контроль за маленькими детьми, смертельными могут стать и декоративный фонтан, расположенный во дворе частного домовладения, и наполненная водой автомобильная покрышка.
Несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят во время их самостоятельных прогулок, когда, находясь в компании друзей, они идут купаться и тонут, не имея возможности помочь друг другу.
Надо помнить, что открытый водоем – зона повышенной опасности. Поэтому строгое соблюдение правил безопасного поведения у воды - залог спокойного отдыха.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю напоминает простые правила, соблюдение которых сделает отдых у воды безопасным для детей и их родителей:
- Категорически запрещено оставлять детей у водоема одних без присмотра.
- Используйте для плавания только специально оборудованные места.Так, в прошлым летом в городе Бийске произошла трагедия. Днем 1 августа три несовершеннолетние девочки пошли купаться на реку Бия без присмотра взрослых. Одна из них осталась на берегу, а две зашли в воду. В какой-то момент девочки 13-ти и 9-ти лет скрылись под водой и утонули.
- Ребенок, не умеющий плавать, должен находиться в воде только при наличии специальных средств – плавательный круг, нарукавники. При этом категорически запрещено использовать для плавания самодельные устройства.
- Опасно находиться в воде в непогоду (дождь, шторм).
- Не допускайте нахождение ребёнка на солнце без головного убора.
Ребенку необходимо рассказать, что:
- Нельзя заходить глубоко в воду, заплывать за буйки, удаляться от берега на надувных плавательных приспособлениях.
- Нельзя приближаться к лодкам и другим плавательным средствам.
- Нельзя нырять в незнакомых местах, устраивать в воде опасные игры и мешать другим детям.
- При недомогании (например, судороги, солнечный удар) необходимо сразу сообщить об этом взрослым.
- Необходимо непрерывно осуществлять контроль за нахождением детей на воде!