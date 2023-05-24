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Как создать правильный образ для выпускного вечера

Буквально через месяц по всей стране пройдут школьные выпускные. Девушки, как правило, начинают готовиться к этому событию заблаговременно, продумывая до мелочей каждую деталь своего наряда.

Как создать правильный образ для выпускного вечера
© РИА "ФедералПресс"

Чтобы молодым красавицам было легче сориентироваться в выборе торжественного образа, стилист и имиджмейкер Яна Гракова в беседе с «ФедералПресс» дала несколько советов по цветам, принтам и аксессуарам.

Цвет

«Если девушка хочет создать нежный романтичный образ, тогда нужно обратить внимание на пастельные оттенки – нежно-голубой, пыльная роза, бежевый», – сказала эксперт.

А сделать образ более дерзким и ярким, по словам Граковой, помогут красный, зеленый и черный цвета.

Ткань

В 2023 году в тренде легкие воздушные ткани – например, гипюр или органза. Но атлас и шелк тоже оригинальные и интересные, они вне моды – их можно надеть всегда, отметила собеседница.

Длина

Длина торжественного наряда – на усмотрение девушки. В этом плане нет явных ограничений, добавила стилист. Если выпускница выберет платье, то оно может быть и в пол, и миди, и мини выше колена.

Принт

Однотонные наряды всегда актуальны. Но если девушке хочется добавить принта, то эксперт порекомендовала выбирать горошек или цветочек.

Украшения

Сегодня в моде максимализм. То есть при добавлении аксессуаров можно использовать многослойность – не один браслет, не одна цепь, а несколько.

«Но стоит помнить важное правило. Если, к примеру, платье имеет яркий эффектный принт и фактуру, тогда нужно снизить градус в аксессуарах. Лучше в таком случае придерживаться минимализма, несмотря на тренды. А если платье лаконичное без лишних деталей, тогда в плане украшений можно разгуляться, как душа пожелает», – заключила Гракова.

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