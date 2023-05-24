Как правильно выбрать летний лагерь для ребенка

Если Вы приняли решение отправить своего ребенка в загородное оздоровительное учреждение, то прежде всего необходимо четко определить потребности Вашего ребенка и семьи и найти достоверную информацию об организации, предоставляющей подобные услуги.

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Юридические лица, деятельность которых связана с эксплуатацией детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) должны уведомлять органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения о начале своей деятельности.

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Открытие оздоровительного учреждения для детей осуществляется при условии выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его требованиям действующему санитарному законодательству, основным документом которого является СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Родителям следует заранее уточнить информацию о наличии санитарно-эпидемиологического заключения в выбранном ими оздоровительном учреждении. Кроме того, необходимо узнать о санитарно-эпидемиологической обстановке в месте расположения лагеря, наличии или отсутствии централизованных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и канализации, условиях проживания, организации питания детей, условиях медицинского обеспечения, организации и проведении необходимых в соответствии с санитарными правилами мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в помещениях и на территории лагеря.

Немаловажно заранее иметь информацию об организации досуговой деятельности детей в период их пребывания в оздоровительном учреждении и режиме дня. При необходимости можно уточнить информацию о качественном и количественном педагогическом составе лагеря.

Необходимо отметить, что прием детей в ДОЛ осуществляется только при наличии заключения врача о состоянии здоровья ребенка, сведений о прививках и справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению таких детей в оздоровительный лагерь.

Однако, родителям необходимо уточнить, имеются ли в выбранном Вами лагере необходимые условия и возможность для удовлетворения физических и эмоциональных потребностей таких детей. В целях сохранения здоровья ребенка необходимо заранее предупреждать руководителя лагеря и медицинский персонал об имеющихся у Вашего ребенка каких-либо отклонений в состоянии здоровья с предоставлением всех медицинских рекомендаций.

При заключении договора на получение услуги по организации отдыха ребенка тщательно знакомьтесь с текстом договора, обращайте внимание на перечень предоставляемых услуг и их стоимость.