Как воспитывают детей в еврейских семьях

В мире насчитывается 15 миллионов евреев — это меньше, чем 0.2% населения Земли. При этом 40% самых богатых людей из списков Forbes, 20% Нобелевских лауреатов, многие известные писатели, режиссеры, ученые, политики и деятели культуры — евреи. В чем секрет их успеха?

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Если анализировать жизнь любого успешного еврейского предпринимателя, политика, бизнесмена или миллионера, нужно посмотреть, как он воспитывался. Предприниматель Дмитрий Сендеров в своей книге «Еврейские законы больших денег», вышедшей в издательстве «Бомбора», собрал советы и древние еврейские мудрости, которые помогут вырастить успешных и ответственных людей.

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Дмитрий Сендеров изучал еврейские законы и правила жизни почти 10 лет. В «Еврейских законах больших денег» он рассказывает про традиции ведения дел по-еврейски, о том, как евреи обращаются с деньгами, как инвестируют, как воспитывают детей и как относятся к своим женам. Его книга — сборник правил и традиций, изложенных в Торе, в других книгах, преданиях, работах еврейских мудрецов и ученых.

Делимся пятью секретами еврейского воспитания: записывайте!

Все идет из детства

Главное правило любой еврейской семьи — настраивать ребенка на успех. Да, ошибки будут, но это нормально. Но, чтобы быть действительно уверенным в себе, ребенку нужно получать любовь своих родителей и постоянно слышать, что он — молодец.

Лучший, успешный

Кроме похвалы, евреи с самого детства предоставляют детям максимальную свободу в действиях — она помогает ему развиваться и обретать внутреннюю силу.

«Уже в семь лет дети решают сложные логические цепочки, ведут разбор разных историй из религиозных книг, потом обсуждают, и у каждого есть право на свое мнение, — пишет Дмитрий. — Их учат дискуссии, умению отстаивать свою позицию и слышать других. И когда меня спрашивают, почему евреи так легко находят контакт с любым человеком, я отвечаю: это закладывается в детстве. Их учат формулировать свои идеи и мысли, а не повторять что-то за другими».

Быть богатым — это хорошо!

В сказках многих народов богатые люди всегда плохие. Они обижают бедных, жадничают и отбирают у них последние крохи. В то время как во всех еврейских сказках богачи — это хорошие люди, которые помогают другим.

Эта традиция уважения к богатству воспитывается с раннего детства и очень помогает в жизни. Она готовит еврейского ребенка к тому, что он должен сам зарабатывать деньги, быть самостоятельным и богатым. Не бояться действовать, думать и стремиться к успеху.

«Первая причина, почему среди евреев много успешных людей, состоит в том, что у них абсолютно отсутствуют любые денежные ментальные блоки», — сообщает Дмитрий Сендеров.

Сторонитесь неправды

В еврейских семьях родители делают все, чтобы воспитать малыша в традициях правды. Нельзя просить ребенка соврать «во благо» — так вы покажете, что ложь не наказуема, а значит можно соврать без повода.

Не врите и сами. Если что-то пообещали, еврейские родители всегда это выполняют. Ребенок должен видеть и брать с них пример: если врете вы, можно врать и ему, и он будет считать это нормой. И наоборот: если вы честны с ним, малыш понимает, что правда — залог успешных и хороших отношений.

Хорошее образование — залог успеха

Дать ребенку хорошее образование — одна из главнейших заповедей еврея, и обучение в еврейской традиции — одна их самых высших ценностей.

«Даже в сложные времена, когда в семье не было денег, всегда действовал принцип: голодай, но дай своему ребенку хорошее образование», — отмечает Дмитрий Сендеров.

И вместе с образованием еврей осваивал принципы общения и поведения в обществе: доброжелательность, внимательность и вежливость.

Еще один очень важный аспект еврейской традиции — научить ребенка ремеслу. Если отец держал лавку, ребенок обслуживал покупателей, отсчитывал сдачу, приучался зарабатывать и приносить деньги. Максимум самостоятельности!

Формируйте круг общения

Еврейские родители внимательно следят за тем, с кем их ребенок общается и дружит. Они делают все, чтобы ребенок общался с теми людьми, у которых есть чему поучиться.

Приучайте ребенка, что он сам формирует круг своего общения. И от того, с кем он общается, во многом зависит его будущая жизнь.