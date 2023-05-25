Животные учат детей доброте, пониманию, вниманию, сопереживанию и самоуважению. Исследования показывают, что постоянное общение с братьями нашими меньшими повышает эмоциональный интеллект, эмпатию и умение сопереживать.

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Когда мы учим детей быть добрыми к животным, мы показываем им важность проявления сострадания и сочувствия к другим живым существам. Тлум.Ру рассказывает, как помочь ребёнку узнать больше о животных, понять, как правильно с ними обращаться.

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Почему важно учить детей правильному поведению с животными?

Как бы мы ни хотели, чтобы наши дети научились состраданию и доброму отношению к животным, некоторые домашние любимцы не так дружелюбны, как другие. Некоторые собаки могут нервничать рядом с детьми и могут кусаться, в то время как кошки, как правило, немного настороженно относятся ко всем подряд и используют свои когти и зубы, чтобы защитить себя. Ребёнок может пострадать, если будет трогать зверей без разрешения.

Большинство животных, естественно, настороженно относятся к детям, поскольку они могут быть шумными и непредсказуемыми. Постарайтесь с малых лет научить детей уважать животных, сделать так, чтобы они понимали, что они живые существа, у которых есть такие же чувства, как и у них. Напомните, что звери тоже могут чувствовать грусть, страх, радость и что они испытывают голод и жажду точно так же, как люди.

Как научить детей быть добрыми к животным?

Никогда не рано учить детей тому, что каждое живое существо заслуживает доброты, и важно, чтобы они также знали, как безопасно общаться с братьями нашими меньшими. Вот несколько хороших способов, как показать детям правильное отношение к зверям:

№ 1. Наблюдение за животными в дикой природе

Лучший способ показать детям, что у животных есть свое уникальное место в мире, — это понаблюдать за ними в их естественной среде обитания. Когда дети смотрят, как содержащиеся в неволе животные по указке дрессировщиков выполняют трюки в цирке, это укрепляет сомнительную идею о том, что животные существуют с единственной целью — служить людям. Лучше избегать цирков и контактных зоопарков — это, как правило, вредно для животных и закрепляет неправильные установки. Проведение времени на природе — отличный способ помочь детям развить глубокую связь и уважение к миру природы. Научите ребёнка уважать диких животных на расстоянии и защищать их среду обитания, не мусоря.

Куда правильнее будет выбраться в парк, чтобы посмотреть на белочек и птичек в их естественном месте обитания. Зоопарки тоже подойдут, но при этом важно объяснить, что в таких местах животные содержатся для того, чтобы восстановить их популяцию и помочь выжить.

№ 2. Помогайте детям узнать больше о животных

Выбирайте такие книги и фильмы, в которых показывается естественное поведение зверей. Так, хорошо могут подойти передачи Николая Дроздова или документальные картины о животном мире. Выбирайте для совместного чтения книги, в которых основное внимание уделяется не только среде обитания, питанию и физическим особенностям разных видов, но и их социальным, эмоциональным и поведенческим особенностям (например, об обезьянах, формирующих социальную иерархию). Поговорите со своим ребенком о том, какие качества люди разделяют с другими животными — и вы сами удивитесь сходствам.

№ 3. Возложите на детей ответственность по уходу за животными

Если у вас уже есть домашнее животное, убедитесь, что дети понимают, как правильно общаться с ними, и как нужно заботиться о них. Продемонстрируйте это на своём примере, а затем предложите ребёнку взять на себя часть обязанностей, например, по выгулу собак или своевременному насыпанию корма в миску. Не забудьте также подчеркнуть важность постоянного общения и любви — животные чувствуют одиночество так же, как и мы.

Если в вашем доме нет животных, убедитесь, что когда вы находитесь в парке или другом общественном месте и сталкиваетесь с кем-то, кто выгуливает домашнее животное, вы используете возможность показать ребёнку лучший способ взаимодействия. Обязательно спросите у хозяина, можно ли погладить животное, уточните его кличку и для начала медленно поднесите к зверю руку, чтобы он мог её понюхать.

Обучение детей важности ответственной опеки над домашними животными — полезный способ воспитать в них доброту и внимание к нуждам других.

№ 4. Поощряйте уважительное поведение

Малышей и детей, впервые контактирующих с животными, научите их быть нежными и избегать прикосновений к животным, которые проявляют явные признаки того, что хотят, чтобы их оставили в покое. Если в доме появился нежелательный гость, например, летучая мышь или пчела, подумайте о том, чтобы безопасно поймать его и выпустить на улицу. Дети лучше всего учатся, следуя вашему примеру, и показывать мирное, внимательное и уважительное поведение — один из самых важных уроков, которые они могут извлечь.

№ 5. Посетите местный приют для животных