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Надо ли привлекать школьников к общественно-полезному труду

Идея привлечения школьников к общественно-полезной работе имеет имеет много положительных аспектов, однако важно в этом вопросе избежать давления на детей.

Надо ли привлекать школьников к общественно-полезному труду
© Сетевое издание m24.ru

Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучила профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

"Сделать это надо так, чтобы избежать любого давления, чтобы труд превратился не в наказание, а в какую-то внутреннюю потребность", – сказала она, отметив, что следует предусмотреть такие форматы труда, которые были бы интересны школьникам сами по себе.

По словам профессора, обязательность этой инициативы создает некоторые риски, например для здоровья детей. Поэтому детали необходимо обсуждать с родителями, считает она.

24 мая в Госдуму внесли законопроект, которым планируется обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде. Это, как ожидается, дополнит мероприятия, направленные на развитие у детей трудолюбия и ответственного отношения к работе и ее результатам.

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