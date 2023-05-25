Какие продукты нельзя давать детям

Педиатр Зотова призвала не кормить детей свининой и рыбными консервами. Грамотное меню очень важно для ребёнка, потому что пищеварительная система у него только развивается. Чтобы этот процесс протекал без сбоев, некоторые продукты лучше исключить из детского рациона. Запретную еду перечислила педиатр, гастроэнтеролог, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

© Секрет Фирмы

Жирное мясо

Видео дня

А конкретно свинина, баранина, утка и гусь. Незрелая ферментная система детского организма будет просто не в состоянии переварить тяжёлые жиры, которые содержатся в таком мясе.

Жареное с корочкой

Речь не только про курицу, но и вообще про любые продукты, приготовленные на сковородке — любое мясо, рыба, картофель, грибы и даже овощи. Всё потому, что в корочке содержатся токсические вещества, которые раздражают слизистую желудка. Блюда для детского меню можно запекать, готовить на пару или в микроволновке.

Консервы

Сюда относятся не только консервированные продукты из рыбы и мяса, которые не относятся к детскому питанию, но и все соленья и маринады. Из-за большого количества соли, уксуса и приправ они плохо влияют на почки и сердечно-сосудистую систему.

Полуфабрикаты

Замороженные котлеты, фрикадельки, блинчики, пельмени, вареники и т. п. содержат много компонентов, которых в детском меню стоит избегать. Это консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы и соль. Они не лучшим образом влияют на печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки. Если без полуфабрикатов никак, старайтесь хотя бы выбирать продукты с максимально натуральным составом.

Фастфуд и газировка

В столь любимых детьми бургерах, картошке фри и пицце полно жира и сахара. Такое питание способствует развитию ожирения и повышает риск развития сахарного диабета.

Кондитерские изделия

В свежей выпечке, тортах и пирожных с кремом тоже много жиров, сахара и консервантов. Они могут плохо повлиять на нормальную работу детского желудка, печени и кишечника. Злоупотреблять ими не стоит, посоветовала Зотова в разговоре с порталом здоровое-питание.рф.

Продукты-аллергены