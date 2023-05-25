Врач объяснила, почему дети постоянно болеют

Дети, которые болеют больше трех раз в год, уже называются часто болеющими. Однако причина не всегда кроется именно в слабом иммунитете. Возможно, причиной всему стала психосоматика.

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Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр, психолог и психосоматолог Екатерина Тур. По словам эксперта, чаще в стресс детей могут загнать тревожные родители, слишком большая загруженность, запреты или ссоры в семье или школе.

"Состояние тревоги также может передаваться от родителей, в частности от мамы. Но ребенок может быть тревожным и сам по себе. Часто приводит к этому и негативный детский опыт. Неблагополучная обстановка дома, потеря одного из родителей, систематические крики и жесткие наказания — это создает детскую травму. Опасность этого состояния в том, что после длительных и затяжных болезней может сформироваться аутоиммунная патология", – предостерегла врач в интервью.

Она отметила, что если хочется помогать детям, то в первую очередь родителям нужно привести в порядок свое состояние. Также важно просить детей делиться переживаниями, чувствами и эмоциями. Дома должно быть спокойно и безопасно, иначе нездоровая атмосфера может привести к травмам.