Как россияне относятся к подработке в подростковом возрасте

86% россиян считают, что подростки должны подрабатывать, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», а также платформой для самозанятых «Подработка». При этом 14% респондентов придерживаются противоположного мнения. Всего в опросе приняли участие более 3,1 тыс. граждан из всех регионов России.