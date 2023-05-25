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Стало известно, как россияне относятся к подработке в подростковом возрасте

86% россиян считают, что подростки должны подрабатывать, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», а также платформой для самозанятых «Подработка». При этом 14% респондентов придерживаются противоположного мнения. Всего в опросе приняли участие более 3,1 тыс. граждан из всех регионов России.

Как россияне относятся к подработке в подростковом возрасте
© Газета.Ru

70% участников опроса отметили, что считают подработку подготовкой подростков к взрослой жизни. 53% граждан подчеркнули важность приобретения молодыми людьми опыта работы и ценных профессиональных навыков.

Также выяснилось, что 50% респондентов рассматривают подработку как способ заработка собственных сбережений, а 48% как способ развития финансовой независимости и грамотности подростков. Среди самых подходящих профессий для школьника, по мнению опрошенных, — курьер, выгульщик собак, официант, промоутер и рабочий склада.

Ранее стало известно, сколько работодателей в Москве готовы нанимать родственников сотрудников.

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