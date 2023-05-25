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Задания для школьников будет писать искусственный интеллект

Текстовые задания для школьников младших классов планируется писать с помощью инструментов ИИ. Для этого будет использоваться текстовая модель GigaChat. Российские специалисты уже разрабатывают подобный проект.

Задания для школьников будет писать искусственный интеллект
© РИА "ФедералПресс"

Об инициативе в ходе Российского интернет-форума рассказал руководитель лаборатории цифровой трансформации образования Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ) Иван Карлов. Идея создания заданий для школьников с помощью ИИ пришла к исследователям из-за необходимости большого числа таких заданий.

«Для нормального теста в идеале нужно в общем-то сделать не один-два варианта, требуется большое количество заданий», – объяснил ИТ-специалист.

При этом сложность заданий должна быть равной, добавил он.

Специалисты использовали для работы GPT модель «Сбера». Сейчас они планируют перевести проект на новейший ИИ корпорации – GigaChat.

«Задания должны иметь определённые психометрические характеристики, то есть, собственно, проверять то, для чего они созданы», – рассказал о работе Карлов.

Также специалисты ВШЭ создают продукты для оценки знаний школьников, добавил он. В частности, сейчас разрабатываются модели оценки читательской грамотности детей.

Российский интернет форум проходит в подмосковном пансионате «Лесные Дали». Крупнейшие специалисты в сфере ИТ собрались, чтобы обсудить перспективы развития отрасли и российского сегмента интернета. Форум продлится с 24 по 26 мая. О том, как прошел первый день РИФ-2023, читайте в материале «ФедералПресс».

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