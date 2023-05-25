Более 50% выпускников заявили, что ЕГЭ справляется с обеспечением поступления в вузы РФ

ЕГЭ для многих выпускников является, прежде всего, вступительным экзаменом в вуз. 59% школьников считают, что экзамен справляется с возможностью обеспечения равных условий для поступления в вузы РФ. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Многие выпускники считают, что ЕГЭ позволяет обеспечить всем школьникам равные условия для поступления, при этом треть опрошенных сомневаются, что экзамен предоставляет равные возможности (36%).

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Сданный экзамен позволил 65% школьникам поступить в те университеты, где они изначально хотели учиться.

Принявшие участие в опросе считают, что результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) позволяют оценить большой выбор вузов (11%), процедура экзамена понятна в плане подготовки (14%), и он объективно оценивается (8%).

Также ЕГЭ позволяет снизить экзаменационные нагрузки (7%) и создает равные условия для поступления (7%). Экзамен, по мнению выпускников, дает возможность всем выбрать университет заранее, подготовиться к сдаче определенных предметов и поступить на те направления, к которым дети проявляли интерес.

Отмечается, что 65% нынешних студентов поступили в тот вуз, в который они планировали изначально, 21% выпускников отправились в запасной вариант, и 9% были вынуждены пойти в определенное заведение.

Согласно данным исследования, чаще в желаемые университеты попадают те ребята, которые подавали документы в одно или два учебных заведения (75%), но есть и те, кто смог поступить в желаемый вуз после подачи документов сразу в несколько заведений (57%).

Выпускники также высказались о сложностях сдачи экзамена. По их мнению, одной из трудностей экзамена является сложность заданий (17%). Еще часть считает, что сдача ЕГЭ и подготовка к нему психологически нагружает (16%), также трудностью для детей стал контроль за проведением экзамена (8%) и сомнения в способности ЕГЭ демонстрировать реальные знания (8%).

По результатам опроса, более половины респондентов предпочли бы сдать ЕГЭ (57%), чем отдельно сдавать вступительные экзамены (33%).