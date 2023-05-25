Как родителям и детям поддерживать друг друга перед экзаменами

В Москве продолжаются открытые лекции психологов и ученых для выпускников и старшеклассников. Цикл мероприятий организован совместно с московским отделением Российского общества «Знание». Они проходят в рамках новой программы психологической поддержки школьников перед ЕГЭ.

28 мая в 14:00 на площадке центра современного искусства «Винзавод» пройдет третья лекция, посвященная борьбе с тревогой в предэкзаменационный период и заботе о ментальном здоровье. Она будет называться «Как слышно? Прием! Или как договориться друг с другом». Лекцию прочитает Виктория Дмитриева, семейный психолог, автор книг, телеведущая. Речь пойдет о том, как сохранить психологическое равновесие в семье во время подготовки выпускника к экзаменам и как правильно поддерживать друг друга.

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«Программу психологической поддержки школьников перед ЕГЭ запустили впервые в этом году в рамках нового формата обучения старшеклассников с акцентом на подготовку к экзаменам. На открытых городских площадках прошло уже две лекции, и активный интерес школьников к ним говорит о том, что программа востребована и ребята действительно заинтересованы в том, чтобы подойти к ЕГЭ максимально собранно и ответственно. На третьей встрече они узнают, как сохранять баланс в семейных отношениях в периоды, которые требуют моральных ресурсов и от детей, и от взрослых, например во время экзаменов», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Москвы АлекАлександр Молотков.

Лекцию можно посетить по предварительной регистрации, или посмотреть ее онлайн-трансляцию на портале «Школа. Москва», в группе Департамента образования и науки Москвы в социальной сети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале просветительского проекта «Мослекторий». Там же опубликованы записи уже прошедших встреч.

Две предыдущие лекции состоялись 15 мая и 21 мая. На них присутствовали почти 2,5 тысячи ребят, более 100 тысяч смотрели лекции в дистанционном формате. Первую лекцию провел психолог с 40-летним стажем, автор многих книг и популярного блога о психологии Михаил Лабковский, вторую — нейробиолог профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин. Он подробно разъяснил особенности работы мозга в стрессовых ситуациях и методики, которые помогут ребятам находить баланс между учебой и отдыхом. Трансляцию лекции можно посмотреть в записи по ссылке.

Как ранее отметила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, проект повторят в следующем году. При этом его планируют расширить, трансформировать и сделать более длительным.

Программу психологической поддержки школьников организовали в Москве в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовке к ЕГЭ в школах. Лучшие педагоги города, выпускники прошлых лет и психологи записали для одиннадцатиклассников более 500 видеороликов с разборами заданий и советами. С февраля дети начали посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для сдачи экзаменов. Так ребята смогли уделить больше времени подготовке без увеличения расписания.