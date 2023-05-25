Как помочь подростку выбрать профессию

«Выбираем из списка 2-3 профессии. Подросткам проще всех. Они живут на обеспечении родителей, у них свободное лето, а это отличное время для стажировки. Стажировка бесплатная, а опыт от нее бесценен. Попав в определенную среду/бизнес, подросток окажется в огромном информационном поле, где он многое узнает и прочувствует на себе», – отмечает Екатерина Краснова.