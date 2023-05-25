$79.97-0.2086.20-0.35

Как помочь подростку выбрать профессию

Выпускники общеобразовательных школ в эти дни отмечают последний звонок. Немаловажно теперь определиться с выбором будущей профессии, которая бы приносила не только хороший доход, но и доставляла удовольствие. Советами поделилась профориентолог из Томска Екатерина Краснова.

Как помочь подростку выбрать профессию
© РИА "ФедералПресс"

«При выборе будущей профессии, большую помощь могут оказать родители ребенка, обозначив и проговорив его сильные стороны. Именно от них и надо отталкиваться», – отмечает Екатерина Краснова.

Специалист уверен, что важно браться за то, что интересно и с чем ребенок хорошо справляется

«Выбираем из списка 2-3 профессии. Подросткам проще всех. Они живут на обеспечении родителей, у них свободное лето, а это отличное время для стажировки. Стажировка бесплатная, а опыт от нее бесценен. Попав в определенную среду/бизнес, подросток окажется в огромном информационном поле, где он многое узнает и прочувствует на себе», – отмечает Екатерина Краснова.

Профориентолог советует опираться на сильные стороны и если у подростка возникают трудности, то он может обратиться за помощью к родителям, отмечает «АиФ-Томск».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий