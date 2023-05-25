Как помочь подростку выбрать профессию
Выпускники общеобразовательных школ в эти дни отмечают последний звонок. Немаловажно теперь определиться с выбором будущей профессии, которая бы приносила не только хороший доход, но и доставляла удовольствие. Советами поделилась профориентолог из Томска Екатерина Краснова.
«При выборе будущей профессии, большую помощь могут оказать родители ребенка, обозначив и проговорив его сильные стороны. Именно от них и надо отталкиваться», – отмечает Екатерина Краснова.
Специалист уверен, что важно браться за то, что интересно и с чем ребенок хорошо справляется
«Выбираем из списка 2-3 профессии. Подросткам проще всех. Они живут на обеспечении родителей, у них свободное лето, а это отличное время для стажировки. Стажировка бесплатная, а опыт от нее бесценен. Попав в определенную среду/бизнес, подросток окажется в огромном информационном поле, где он многое узнает и прочувствует на себе», – отмечает Екатерина Краснова.
Профориентолог советует опираться на сильные стороны и если у подростка возникают трудности, то он может обратиться за помощью к родителям, отмечает «АиФ-Томск».