Опасный миф о пропаже детей, который может привести к трагедии

Существует очень распространенный миф, согласно которому полиция не будет заниматься поиском пропавшего человека, пока не пройдет трое суток с момента его исчезновения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов.

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Собеседник «ВМ» пояснил, что никаких обоснований у этого заблуждения нет. Однако оно очень опасно, так как при пропаже человека самое главное — время.

— Что очень важно: как только поняли, что ребенок не вернулся вовремя из школы, кружка, с прогулки, сразу бейте тревогу. Обзвоните всех друзей, классного руководителя, оповестите родственников. Если никто ничего не знает, сразу звоните в полицию, — пояснил Павлов.