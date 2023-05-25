$79.98+0.0285.88-0.32

Опасный миф о пропаже детей, который может привести к трагедии

Существует очень распространенный миф, согласно которому полиция не будет заниматься поиском пропавшего человека, пока не пройдет трое суток с момента его исчезновения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов.

Опасный миф о пропаже детей, который может привести к трагедии
© Вечерняя Москва

Собеседник «ВМ» пояснил, что никаких обоснований у этого заблуждения нет. Однако оно очень опасно, так как при пропаже человека самое главное — время.

— Что очень важно: как только поняли, что ребенок не вернулся вовремя из школы, кружка, с прогулки, сразу бейте тревогу. Обзвоните всех друзей, классного руководителя, оповестите родственников. Если никто ничего не знает, сразу звоните в полицию, — пояснил Павлов.

Заявление о пропаже человека сотрудники правоохранительных органов обязаны принимать сразу. Координатор фонда также настоятельно посоветовал в такой ситуации как можно скорее присоединять к поиску и волонтеров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий