Москитные сетки могут стать угрозой для жизни детей

В большинстве случаев виновата москитная сетка: ребенку кажется, что она прочная, как стекло, однако это лишь иллюзия безопасности.

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В Новой Москве недавно трехлетний мальчик, облокотившись о сетку, выпал вместе с ней из окна квартиры на седьмом этаже. Ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу. До этого в Ростовской области выпал трехлетний малыш, облокотившись на сетку от комаров, и разбился насмерть. В Волгограде на днях четырехлетний мальчик упал вместе с сеткой - спасти его не удалось. Незадолго до этого годовалый малыш в подмосковном поселке Свердловском выпал из окна вместе с сеткой. Но этаж был пониже, ребенка увезла в больницу скорая помощь с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом бедра. В Санкт-Петербурге близняшка выпала из окна, пока мама одевала ее сестру для прогулки. И таких случаев по всей России - множество.

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Раньше, до повсеместного распространения пластиковых окон, в России дети выпадали из окон намного реже. Деревянные окна устроены по-другому: у них есть форточки для проветривания. Открыть деревянное окно полностью малышу сложно. Да и подоконники уже, не так удобно ребенку на таком пространстве играть.

Это не значит, конечно, что всем надо срочно сносить пластиковые окна и возвращаться к окнам в стиле 60-х. Но предпринять некоторые меры безопасности, чтобы обезопасить малышей от падения, необходимо.

Помните, что москитная сетка - вовсе не защитный, а скорее провоцирующий фактор. Она не станет препятствием для выпадения ребенка из открытого окна. К слову, самая прочная сетка - антикошка рассчитана на вес не более 8 кг. Если средства и правила управляющей компании позволяют, установите решетки на окна.

Если же решеток нет, а открыть окно хочется, сейчас существуют специальные пластиковые тросы и цепочки на окна, которые не позволят ребенку открыть его шире, чем на 10 сантиметров. Еще один вариант для безопасности малышей - съемные ручки на окна, ручки с замком, специальный замок на окно. Поищите в Сети, и вы найдете в магазинах устраивающий вас вариант.

Но если сейчас нет возможности установить такие блокираторы на окна, самое простое, что можно сделать, - открутить оконные ручки на закрытых створках. Как временный вариант - надежное решение. Положите ручку в укромное место и вставляйте только тогда, когда нужно.

В экспертном сообществе неоднократно поднимали эту проблему и искали пути решения по предотвращению подобных трагедий. Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы, предложил выдавать родителям новорожденных наборы с ограничителями для окон и специальные информационные материалы. Хорошо бы взять на вооружение предложение знаменитого доктора!

Предприниматель из Курска Юрий Пустовой, у которого собственный сын чуть не выпал из окна, нашел замечательное решение: самостоятельно смастерил прочную решетку, которая крепится на оконную раму, а не на проем. Такая выдерживает до 150 килограммов. Свое изобретение он запатентовал и открыл бизнес по продаже таких решеток.