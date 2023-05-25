Как обезопасить школьников во время каникул

В дни школьных каникул, которые начнутся уже на днях, сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание безопасности детей на дорогах. С 25 мая по 25 июня пройдут профилактические мероприятия "Внимание дети! Летние каникулы!", сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

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Лето – фактор риска ДТП: дети и подростки часто предоставлены сами себе. Во время каникул у них больше свободного времени, которое с избытком тратится на прогулки, причем без присмотра взрослых.

Как итог всего этого – количество аварий с участием школьников растет. Длинный световой день и жара только усугубляют ситуацию.

- Чтобы сократить количество дорожных аварий с участием детей и подростков и сделать школьные каникулы более безопасными, начиная с последних чисел мая и до середины июня, Госавтоинспекция Самарской области проведет специальные профилактические мероприятия под условным названием "Внимание дети! Летние каникулы!", - отметили в МВД.

В эти дни инспекторы будут говорить не только с детьми о ПДД и поведении на дорогах, но и с их родителями.

- Автовладельцам напомнят о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в машине, а детям расскажут об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения, особенно при переходе через дорогу, - добавили в полиции.