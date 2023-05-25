Зачем ребенку панамка при +20-25°C

В садиках родителей просят дать ребёнку головной убор, даже если дети гуляют в тени, а на улице не слишком жарко. Об этом в подкасте «Я только спросить» рассказала педиатр Ирина Хлебушкина.

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«Объясните, пожалуйста, зачем ребёнку кепка или панамка летом? Разве они не препятствуют отходу лишнего тепла от головы? Я понимаю, если на улице температура выше, чем температура тела, или если ребенок находится на открытом палящем солнце долгое время, но в 20–25 градусов зачем?» — недоумевает подписчица подкаста.

Как объяснили в эфире, правильный головной убор пропускает воздух к коже и снижает риск теплового удара.

«Предпочтение лучше отдавать вещам из натуральных тканей, они впитывают избыток влаги, не создавая парникового эффекта. Если пот не сможет свободно испаряться, терморегуляция организма нарушится, и он перегреется. Плюс должен быть правильно подобран размер: если головной убор мал, то он будет препятствовать отходу лишнего тепла», — цитирует ведущая слова врача.

Светлая ткань отражает солнечные лучи, в такой шапочке легче переносить жару. Тёмные ткани не защитят от теплового удара, скорее, наоборот: они поглощают солнечные лучи и сильнее нагреваются. Эти правила распространяются на всю летнюю одежду: вещи должны быть из натуральных материалов светлых цветов.