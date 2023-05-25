Зачем ребенку панамка при +20-25°C
В садиках родителей просят дать ребёнку головной убор, даже если дети гуляют в тени, а на улице не слишком жарко. Об этом в подкасте «Я только спросить» рассказала педиатр Ирина Хлебушкина.
«Объясните, пожалуйста, зачем ребёнку кепка или панамка летом? Разве они не препятствуют отходу лишнего тепла от головы? Я понимаю, если на улице температура выше, чем температура тела, или если ребенок находится на открытом палящем солнце долгое время, но в 20–25 градусов зачем?» — недоумевает подписчица подкаста.
Как объяснили в эфире, правильный головной убор пропускает воздух к коже и снижает риск теплового удара.
«Предпочтение лучше отдавать вещам из натуральных тканей, они впитывают избыток влаги, не создавая парникового эффекта. Если пот не сможет свободно испаряться, терморегуляция организма нарушится, и он перегреется. Плюс должен быть правильно подобран размер: если головной убор мал, то он будет препятствовать отходу лишнего тепла», — цитирует ведущая слова врача.
Светлая ткань отражает солнечные лучи, в такой шапочке легче переносить жару. Тёмные ткани не защитят от теплового удара, скорее, наоборот: они поглощают солнечные лучи и сильнее нагреваются. Эти правила распространяются на всю летнюю одежду: вещи должны быть из натуральных материалов светлых цветов.
Тепловой удар можно схлопотать, если долго находиться на жаре или если одежда нарушает теплоотдачу. При этом совсем необязательно находиться под прямыми солнечными лучами.