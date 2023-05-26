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В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать, если ваш ребенок исчез

Руководитель школы "ЛизаАлерт" Анастасия Тараканова рассказала, куда обращаться родителям при пропаже ребёнка и по каким причинам чаще всего подростки уходят из дома.

В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать, если ваш ребенок исчез
© СОВА

Специалист советует родителям с раннего возраста приучать ребёнка к безопасности: стоит объяснять, что нельзя уходить с неизвестными и незнакомыми людьми или сбегать из дома.

Отпускать детей одних гулять не рекомендуется до 10 лет. Именно после этого возраста они более осознанно относятся ко всему происходящему, могут себя проконтролировать. Чаще всего маленькие дети просто теряются, когда далеко отходят от родителей.

А вот подростки любят уходить из дома по личным проблемам: конфликты в семье или проблемы в школе. Например, если мама сказала: "Получишь двойку, домой не возвращайся", ребенок может принять эти слова буквально и на самом деле не вернется.

При пропаже родителям советуют прежде всего рассчитать время. Если дорога от школы до дома занимает 15 минут, а прошло уже 30 минут, можно начать бить тревогу. Позвонить учителям, одноклассникам или друзьям. Не важно, какое время суток, удобно это или нет. Лучше потом извиниться, чем потерять ценные часы, когда ребенка можно найти по горячим следам.

Если вашего чада нигде нет, нужно немедленно обращаться в полицию, а после кидать заявку "ЛизеАлерт". Искать ребёнка самостоятельно - не вариант, сообщает "Тульская служба новостей".

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