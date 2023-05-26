Психолог призвала родителей поддержать детей перед сдачей ЕГЭ

Детский психолог Яна Лейкина рассказала, как поддержать детей перед сдачей ЕГЭ. В частности, она посоветовала родителям уделять ребёнку больше внимания.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что можно вместе отправиться на прогулку, во время которой рассказать истории о себе — например, о том, как родители сдавали экзамены.