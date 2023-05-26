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Психолог призвала родителей поддержать детей перед сдачей ЕГЭ

Детский психолог Яна Лейкина рассказала, как поддержать детей перед сдачей ЕГЭ. В частности, она посоветовала родителям уделять ребёнку больше внимания.

Психолог призвала родителей поддержать детей перед сдачей ЕГЭ
© Unsplash

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что можно вместе отправиться на прогулку, во время которой рассказать истории о себе — например, о том, как родители сдавали экзамены.

«Можно проводить ребёнка прямо до школы, используя настраивающие фразы: «Я в тебя верю», «У тебя всё получится», «Ты хорошо подготовился», — считает Лейкина.

Как добавила эксперт, взрослым очень важно в такие моменты быть спокойными и проецировать своё состояние на детей.

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