Как подготовиться к ЕГЭ с репетитором и без: советы от специалиста

ЕГЭ — единый государственный экзамен, который ежегодно проводят в учебных заведениях среднего образования в России. Это итоговая проверка знаний школьников, которая показывает степень их владения предметом. Помимо обязательного ЕГЭ по русскому языку и базовой математике каждый школьник может сдавать дополнительные предметы: химию, биологию, профильную (углубленную) математику и информатику, историю и обществознание, иностранные языки. Результаты ЕГЭ учитываются при поступлении в вузы, поэтому многим ученикам так важно сдать экзамены на высокие баллы. «Лента.ру» рассказывает, когда лучше начинать готовиться к ЕГЭ, как во время подготовки помогут задания с прошлого года и как справиться со стрессом на самом экзамене.

© Lenta.ru

Когда стоит начинать подготовку к ЕГЭ?

Видео дня

По мнению магистра в области химии, репетитора Карины Коробовой, идеальная схема подготовки выглядит так: «Классе в восьмом-девятом вы определяетесь с направлением, которым хотите заниматься. Определяетесь с предметами, которые планируете сдавать в 11 классе, и готовитесь к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по этому предмету. Готовитесь весь девятый, десятый и одиннадцатый класс — итого три года глубокой, планомерной подготовки».

Репетитор отмечает, что далеко не все школьники настолько рано определяются со своими предпочтениями. После подготовки и сдачи ОГЭ ученик может понять, что не хочет продолжать углубленное изучение выбранных предметов — это нормально.

Если же школьник смог определиться с выбором направления только в 11 классе, ему будет достаточно сложно изучить предмет настолько хорошо, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл. «По моей оценке и оценке моих коллег, среднестатистический одиннадцатиклассник может за год подготовиться к ЕГЭ и получить 60-70 баллов», — делится Карина Коробова.

Оптимальное время для подготовки к ЕГЭ — два года

Как репетиторы помогают подготовиться к экзаменам?

Не всем школьникам необходимо обращаться к репетиторам для подготовки к Единому государственному экзамену, уверена репетитор.

Однако дополнительные занятия помогут оптимизировать процесс подготовки и сдать ЕГЭ на высокие баллы.

Во время подготовки к ЕГЭ репетитор поможет:

Квалифицированный репетитор может помочь сделать акцент на непонятных темах и научит решать особенно сложные задачи. «Профессиональный репетитор обладает хорошей теоретической базой, знает все подводные камни в оформлении и подготовке к экзамену», — объясняет Карина Коробова.

Как готовиться к ЕГЭ?

Подготовка к ЕГЭ — достаточно комплексный процесс, для которого мало просто хорошо знать свой предмет. Нужно знать и нюансы самого экзамена, считает Карина Коробова.

Этапы подготовки к ЕГЭ:

1) изучение материала;

2) закрепление материала;

3) многократное повторение.

«Только в таком случае мы можем гарантировать, что материал уйдет в долговременную память, а не в кратковременную», — объясняет эксперт.

При изучении нового материала нужно обязательно выделять время на возвращение к уже изученным темам и их повторению

Чтобы грамотно распределить эти три этапа между собой, необходимы регулярность и четкий план, по которому будет проходить подготовка.

Карина Коробова объясняет, что занятия с репетитором лучше всего проводить два раза в неделю, но отмечает: «Такая частота занятий с репетитором не означает, что ровно столько раз в неделю вы будете заниматься своим предметом».

При подготовке к ЕГЭ школьнику нужно каждый день выделять время для занятий по предметам, которые он планирует сдавать. Это необязательно должны быть многочасовые занятия — в некоторые дни можно ограничиться повторением пройденных тем

Грамотно распределить свое время, не нагружая только один день недели, поможет расписание подготовки.

Что использовать для подготовки к ЕГЭ?

В открытом доступе существует большое количество материалов, которые помогут школьникам самостоятельно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена.

Чем пользоваться во время подготовки:

Репетитор Карина Коробова предупреждает, что непроверенные ресурсы могут стать источником ненадежного материала. Чтобы быть уверенным в качестве любого пособия, нужно, в первую очередь, обратить внимание на имя его составителя.

А вот если информация, найденная в открытых источниках, вызывает сомнения, лучше всего сверить ее со школьным учебником или обратиться за советом к репетитору или преподавателю.

Каждый год Федеральный институт педагогических исследований (ФИПИ) выпускает методические рекомендации для учителей по подготовке школьников к экзамену. В них указано, в каких типах заданий и какие именно ошибки допускали учащиеся.

Изучив задания прошлых лет, вызвавшие у школьников наибольшие трудности, можно сделать на них акцент при подготовке

Зачем решать тренировочные варианты перед ЕГЭ?

Карина Коробова обращает внимание, что для успешной сдачи экзамена важно в качестве тренировки решать актуальные по формату задания. Она советует использовать для подготовки реальные варианты ЕГЭ прошлых лет, которые можно найти в Открытом банке заданий ЕГЭ.

Решение тренировочных вариантов поможет:

«Во многих городах проводятся полноценные пробные ЕГЭ, где школьники решают варианты в атмосфере экзамена», — рассказывает репетитор. Пробные тесты позволяют определить, насколько хорошо ученик может работать в условиях стресса и ограниченного времени, получить реальные результаты.

Решение пробных вариантов может помочь не только снизить уровень стресса, но и выявить слабые места.

Стоит заранее выяснить, сколько времени тратится на каждое задание теста, а сколько — на письменную часть. На ЕГЭ сначала следует выполнить именно тест, а потом уже начинать решать задачи второй части — такой подход поможет грамотно распределить время.

Не стоит забывать, что перенос ответов из черновика на бланк тоже занимает время

Как запомнить большой объем информации при подготовке к ЕГЭ? 1. Регулярно повторяйте пройденный материалРепетитор Карина Коробова уверена: «Когда ты регулярно подсовываешь мозгу одну и ту же информацию, у него нет другого выхода, кроме как запомнить ее».

2. Создавайте ассоциативные рядыЗапомнить большой объем информации помогут короткие фразы или отдельные слова, которые будут напоминать о пройденном материале. Удобные для запоминания предложения можно составить самостоятельно, а можно найти в интернете.Коробова рассказывает, что при подготовке к ЕГЭ по химии и биологии, например, можно запомнить коэффициенты в химических реакциях с помощью специальных скороговорок.

3. Разбавляйте теорию интересными фактамиЧтобы теоретическая часть лучше запоминалась, можно дополнять ее интересными историческими фактами и подкреплять визуально, например, через просмотр видео по теме.

4. Не забывайте про отдых

«Очень важно при подготовке к экзаменам чередовать режим работы и отдыха. Уставший мозг — неэффективно работающий мозг», — объясняет Коробова. Репетитор советует построить подготовку по принципу «час работы — час отдыха».

При подготовке к ЕГЭ репетитор рекомендует засечь на таймере ровно час и уделить это время только подготовке, не отвлекаясь на телефон. После этого нужно дать мозгу перезагрузиться и отдохнуть: посмотреть серию любимого сериала, поесть, пообщаться с друзьями или просто подремать. «Важно продолжать радовать себя, потому что на экзаменах жизнь не заканчивается», — рассказывает эксперт.

Во время непосредственной подготовки важно откладывать в сторону телефон или переводить его в беззвучный режим — приходящие сообщения будут отвлекать и снижать уровень концентрации

Если накануне экзамена остается совсем мало времени, то время отдыха можно сократить до получаса.

Самые распространенные ошибки во время ЕГЭ

Руководитель методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта отмечает, что каждый год есть определенный процент выпускников, которые не добирают 10-20 баллов не потому, что не знают темы, а потому что сильно нервничают во время экзамена. На школьников давит груз ответственности, и в результате они часто торопятся и допускают банальные ошибки.

Топ-5 частых ошибок перед и во время ЕГЭ:

По словам Артема Мушты, сначала нужно проанализировать все задания и понять, какие из них ученик знает лучше, а какие хуже. Если во всех темах он одинаково уверен, то следует решать задания по порядку. Если есть вопросы, которые вызывают сомнение, то лучше отложить их на потом, а сперва заняться теми, которые даются легко и займут меньше времени.

Если при первичной проверке школьник увидит ошибку, важно суметь успокоиться и пройтись по пунктам решения, чтобы найти место, с которого в ответе пошли разночтения.

Сконцентрироваться помогут дыхательные упражнения или переключение внимания — например, можно посчитать, сколько в комнате черных предметов или изделий из дерева, а также найти глазами четыре материала с разной фактурой или три источника звука