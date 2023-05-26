Как провести День защиты детей

В этом году День защиты детей выпадает на четверг, но часть мероприятий, приуроченных к этому важному празднику пройдут и в другие дни — на выходных до и после самой даты.

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И все же главные фестивали, театральные показы, благотворительные и социальные инициативы намечены именно на середину недели.

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И у семей появляется великолепный повод вечером в будний день выйти в свет и одновременно провести время с пользой.

Благотворительный показ детского спектакля «В начале было…»

В День защиты детей в театре «Шалом» пройдет благотворительный показ спектакля «В начале было…». Основанный на библейских текстах, спектакль рассказывает как из ничего появляется все – сначала звезды и земля, птицы, животные и наконец. Эффект настоящего чуда достигается на сцене благодаря использованию специального оборудования и объединению театра кукол и теней, а также искусства фокусов и иллюзий. Спектакль повествует маленьким зрителям о непростой теме доступным и нескучным языком, проводя параллели между игрой и сотворением мира. Все средства от продажи билетов на 1 июня, за вычетом комиссии билетных операторов, будут перечислены в Фонд Хабенского. Билеты можно будет приобрести как для себя, так и для нуждающихся детей. Во втором случае билет передадут в одну из социальных организаций Москвы, чтобы на спектакль мог прийти ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации.

Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике»

Первый в России косплей-проект, посвященный знаменитой киновселенной «Звездных войн», стартовал в павильоне №21 на ВДНХ еще в апреле. Сюда приглашают детей и взрослых в тематических костюмах. И, конечно, организаторы такого масштабного выставочного шоу не смогли обойти стороной главный детский праздник. Программу на 1 июня подобрали насыщенную и называли «Школа джедаев»: с 12:00 до 16:00, ежечасно в потоковом режиме, на выставке будут идти мини-игры («Путь джедая», «Почувствуй силу», «Попади в штурмовика»), мастер-классы (оригами, создание светового меча и пр.) и даже сражения с персонажем киносаги! Интересно будет всем возрастам.

Инклюзивный праздник в Дарвиновском музее

Не дожидаясь первого летнего дня, один из самых любимых музеев столицы проводит ежегодный инклюзивный праздник с мастер-классами, игровыми экскурсиями и театрализованными представлениями. Частично регистрация на субботние мероприятия 27 мая уже закрыта, но после 14:00 все гости по билетам в музей могут присоединиться к заседанию «Клуба любителей декоративных крыс» или общению с дрессированными собаками. Ну, а посещение онлайн-мероприятий, приуроченных к празднику, доступно всегда.

Международный кинофестиваль «Грачевский»

Созданный в память о вдохновителе киножурнала «Ералаш» фестиваль, напротив, захватит следующие после 1 июня выходные (но начнется в Московском Доме кино именно в четверг). Вход на мероприятие бесплатный — и все желающие могут посмотреть работы участников международных и российских конкурсов, поучаствовать в дискуссиях и мастер-классах. На некоторые показы потребуется регистрация.

Первый Московский летний музыкальный фестиваль в «Зарядье»

Продлится после 1 июня и одно из главных музыкальных событий года. На официальном открытии Первого Московского летнего музыкального фестиваля непосредственно в четверг в праздничном концерте выступят звёзды оперы с мировым именем, а затем по выходным и праздничным дням гостей будут развлекать на ночных шоу, игровых экскурсиях, семейных квестах, променад-концертах, мастер-классах и перформансах.

Фестиваль спектаклей «Мост в детство»

Театр «МОСТ» на двух своих сценах – основной и новой – в День защиты детей запускает цикл из шести спектаклей и трех интерактивных программ для юного поколения (от 0 до 12+ лет). Показы продлятся до Дня России, а дополнением к театральным постановкам и игровым шоу станет интереснейший концерт-встреча «Мы играли в паповоз» с писателем Андреем Усачевым 10 июня. Этого автора большинство из нас знает по «Умной собачке Соне», «Малусе и рогопеду», «Ивану – коровьему сыну», Дедморозовке и другим персонажам и волшебным локациям.

День защиты детей с интерактивами Мосприроды