Что взять в лагерь: список обязательных вещей для девочек и мальчиков

Лето – время отдыха и приключений, особенно для детей. Лагерь – это отличный способ провести время с пользой и весело. А чтобы отдых прошел без проблем, нужно заранее узнать, что взять в лагерь, составить список вещей и ничего не забыть.

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«Рамблер» рассказывает, что нужно взять в лагерь и девочкам, и мальчикам.

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Вообще список необходимых вещей будет определяться спецификой лагеря: спортивный, туристический, творческий, оздоровительный и так далее. Ниже максимально подробный список, который можно сокращать в зависимости от вида отдыха. В творческом лагере вряд ли понадобится спальник, хотя у организаторов стоит заранее уточнить, не планируется ли поход в течение смены, и есть для этого все необходимое.

Список вещей для девочек и мальчиков

Спальник или спальный мешок. На природе может быть прохладно ночью, поэтому нужно взять с собой теплый спальник или спальный мешок. Тент или палатка. Если вы будете жить в палатке, то нужно убедиться, что она не протекает и хорошо защищает от дождя и ветра. Гигиенические принадлежности. В лагере нужно следить за гигиеной, поэтому обязательно возьмите с собой зубную щетку, зубную пасту, мыло, шампунь, гигиеническую помаду, а девочкам нужно не забыть прокладки. Одежду и обувь. В лагере нужно иметь разную одежду для разных погодных условий. Не забудьте взять с собой куртку, джинсы, футболки, спортивную одежду и удобную обувь. Средства от комаров и клещей. На природе много насекомых, поэтому нужно взять с собой средства от комаров и клещей, чтобы защитить себя от укусов. Фонарик или налобный фонарь. В лагере может быть темно ночью, поэтому нужно иметь фонарик или налобный фонарь. Рюкзак или сумку. Все вещи нужно удобно упаковать и переносить, поэтому обязательно возьмите с собой рюкзак или сумку.

Для того, чтобы компактно упаковать все вещи, используйте вакуумные пакеты.

Что нельзя брать в детский лагерь

Роспотребнадзор утвердил список вещей, которые категорически нельзя привозить с собой в лагерь. Что сюда входит:

табачная и алкогольная продукция;

ножи и другие колюще-режущие предметы, кроме маникюрных наборов;

огнеопасные и взрывчатые вещества (петарды, фейерверки и т.д.);

газовые баллончики;

продукцию с эротическим содержанием (журналы, открытки и т.д.);

игральные карты и другие принадлежности для азартных игр;

одежду и другие личные вещи, на которых размещены нецензурные или агрессивные надписи.

Все это может быть угрозой и для самого ребенка, и для тех, кто его окружает.

Что еще не стоит брать с собой?

Лекарственные препараты. Все необходимые для оказания первой помощи есть в медпункте. Если ребенок принимает препараты, назначенные врачом, их можно передать непосредственно в медпункт вместе с копией заключения врача и указанием дозировки, а медработники проконтролируют, чтобы ребенок не пропустил очередной прием.

Дорогие гаджеты. Смартфоны, фотоаппараты, планшеты и другие достаточно дорогие вещи в лагерь лучше не брать, всегда есть риск, что сломают, разобьют, украдут. Если не готовы расстаться с техникой, лучше ее не брать с собой.

Ювелирные украшения. Здесь логика такая же: готовы потерять – берите, нет – оставьте дома.

Деньги. Не давайте слишком много денег ребенку в лагерь, тратить их фактически некуда, так как вся еда уже включена в путевку.