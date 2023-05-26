Симптомы дефицита йода у детей: ответ эндокринолога
Главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующая эндокринологическим отделением Самарской детской больницы им. Н. Н. Ивановой Евгения Михайлова рассказала о том, как нехватка йода влияет на развитие детей.
По ее словам, йод - структурный компонент тиреоидных гормонов. Они регулируют многочисленные системы в организме человека, а также влияют почти на все его клетки и ткани. Кроме того, эти гормоны участвуют в процессах созревания и роста, адаптации и приспособления к окружающей среде. В развитии и регуляции психики, нервной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и репродуктивной систем и органов ЖКТ.
Эндокринолог отметила, что дефицит йода может быть опасен. Его недостаток в организме не всегда явно проявляется. Иногда это происходит абсолютно бессимптомно, поэтому дефицит йода называют также "скрытым голодом".
Также медик пояснила, что йод - ключевая составляющая гормонов щитовидной железы. Если в организм поступает мало йода и железа, то недолгое время щитовидка сможет вырабатывать определенное количество гормонов с помощью внутренних резервов. Однако если ситуация затянулась, то начинают развиваться разные йододефицитные заболевания и появляются нарушения работы щитовидной железы.
Специалист перечислила патологии, связанные с недостатком йода:
- формирование узлового или диффузного зоба;
- развитие гипотиреоза;
- эндемический кретинизм;
- нарушения репродуктивных функций;
- снижение параметров физического и когнитивного развития.
Кроме того, добавила врач, йодная недостаточность плохо сказывается на росте и развитии организма ребенка в целом. Особенно дефицит опасен во время беременности. Из-за этого может случиться выкидыш или врожденные аномалии. Бывает, что у таких детей появляются задержки в физическом развитии и умственная отсталость.
Эндокринолог рекомендует обеспечить ребенка после рождения этим микроэлементом, ведь нехватка йода у малышей приводит к снижению интеллекта, а в более взрослом возрасте - к легкой умственной отсталости и снижению способностей к обучению. Она напомнила, что человеческий мозг наиболее интенсивно развивается именно до 2 лет.
Врач-эндокринолог назвала симптомы дефицита йода у детей:
- слабость, сонливость и повышенная утомляемость;
- ухудшение памяти;
- плохая концентрацией внимания;
- снижение школьной успеваемости;
- задержки развития на первом году жизни;
- частые простуды;
- анемия;
- отечность;
- сухость кожных покровов;
- выпадение волос, замедление темпов роста волосяного покрова;
- ломкость ногтей;
- запоздалое прорезывание зубов;
- патологии зубной эмали;
- частые запоры;
- отставание в росте от сверстников;
- лишний вес;
- сбои менструального цикла;
- пониженная температура тела (гипотермия).
Евгения Михайлова продолжила:
- При наличии хотя бы нескольких из перечисленных симптомов у ребенка любого возраста рекомендуется обратиться к педиатру и эндокринологу для проверки гормонального фона и исключения йододефицитных состояний, влекущих за собой нарушения работы щитовидной железы. Для профилактики необходимо употреблять йодированные продукты питания.