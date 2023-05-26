Симптомы дефицита йода у детей: ответ эндокринолога

Главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующая эндокринологическим отделением Самарской детской больницы им. Н. Н. Ивановой Евгения Михайлова рассказала о том, как нехватка йода влияет на развитие детей.

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По ее словам, йод - структурный компонент тиреоидных гормонов. Они регулируют многочисленные системы в организме человека, а также влияют почти на все его клетки и ткани. Кроме того, эти гормоны участвуют в процессах созревания и роста, адаптации и приспособления к окружающей среде. В развитии и регуляции психики, нервной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и репродуктивной систем и органов ЖКТ.

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Эндокринолог отметила, что дефицит йода может быть опасен. Его недостаток в организме не всегда явно проявляется. Иногда это происходит абсолютно бессимптомно, поэтому дефицит йода называют также "скрытым голодом".

Также медик пояснила, что йод - ключевая составляющая гормонов щитовидной железы. Если в организм поступает мало йода и железа, то недолгое время щитовидка сможет вырабатывать определенное количество гормонов с помощью внутренних резервов. Однако если ситуация затянулась, то начинают развиваться разные йододефицитные заболевания и появляются нарушения работы щитовидной железы.

Специалист перечислила патологии, связанные с недостатком йода:

- формирование узлового или диффузного зоба;

- развитие гипотиреоза;

- эндемический кретинизм;

- нарушения репродуктивных функций;

- снижение параметров физического и когнитивного развития.

Кроме того, добавила врач, йодная недостаточность плохо сказывается на росте и развитии организма ребенка в целом. Особенно дефицит опасен во время беременности. Из-за этого может случиться выкидыш или врожденные аномалии. Бывает, что у таких детей появляются задержки в физическом развитии и умственная отсталость.

Эндокринолог рекомендует обеспечить ребенка после рождения этим микроэлементом, ведь нехватка йода у малышей приводит к снижению интеллекта, а в более взрослом возрасте - к легкой умственной отсталости и снижению способностей к обучению. Она напомнила, что человеческий мозг наиболее интенсивно развивается именно до 2 лет.

Врач-эндокринолог назвала симптомы дефицита йода у детей:

- слабость, сонливость и повышенная утомляемость;

- ухудшение памяти;

- плохая концентрацией внимания;

- снижение школьной успеваемости;

- задержки развития на первом году жизни;

- частые простуды;

- анемия;

- отечность;

- сухость кожных покровов;

- выпадение волос, замедление темпов роста волосяного покрова;

- ломкость ногтей;

- запоздалое прорезывание зубов;

- патологии зубной эмали;

- частые запоры;

- отставание в росте от сверстников;

- лишний вес;

- сбои менструального цикла;

- пониженная температура тела (гипотермия).

Евгения Михайлова продолжила: