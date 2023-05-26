Мать обновила школьную сменку дочери с помощью одного продукта с кухни

Предприимчивая мать из Австралии рассказала, как ей удалось придать поношенной детской сменке вид новой с помощью одного продукта с кухни. На ее способ обновить обувь, представленный в одном из сообществ любителей уборки в социальных сетях, обратило внимание издание The Sun.

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По словам женщины, потертости и царапины легко замаскировать с помощью подсолнечного масла. «В день школьной съемки я вспомнила, что забыла купить черный крем для обуви. Подсолнечное масло спешит на помощь!» — написала она, продемонстрировав обувь своей дочери. Ботинки после нанесения продукта действительно выглядели начищенными.

В комментариях к посту отметили, что аналогичным способом можно на время обновить вид обуви с помощью вазелина или банановой шкурки.