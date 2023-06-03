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Кто такие ирландские близнецы и почему этого стыдились

Дети-погодки рождаются довольно часто, но иногда бывает так, что следующая беременность наступает практически сразу после родов. Так, у одной матери дети могут родиться с разницей меньше года.

Кто такие ирландские близнецы и почему этого стыдились
© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, почему детей-одногодок, рожденных одной мамой стали называть ирландскими близнецами и почему это прозвище считалось презрительным.

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Ирландские близнецы - это...

Термин "ирландские близнецы" используется для описания детей, рожденных с минимальной разницей в возрасте. Этот термин был придуман в конце XIX века в Соединенных Штатах Америки для описания детей бедных иммигрантов из Ирландии, которые не использовали контрацепцию и рожали детей один за другим. Прозвище было презрительным и даже унизительным, а потому считалось постыдным.

Сегодня этот термин используется по всему миру, причем без всякого уничижительного оттенка. Действительно может сложиться так, что дети рождаются один за другими. Некоторые в этом видят благо, другие же считают большим риском. На самом деле ирландские близнецы не могут быть настоящими близнецами, ведь их зачатие произошло не в один момент. В России этот термин не так распространен, чаще используется слово "одногодки".

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Почему появляются ирландские близнецы

В основном причин тому всего две. Чаще всего - пренебрежительное отношение к контрацепции. Многие уверены, что если женщина кормит грудью, то забеременеть она не может. Это не так. Овуляция может произойти в любой момент, по внешним признакам это невозможно определить. Поэтому, если в ваши планы не входит, рождение детей друг за другом, предохраняться все же стоит.

Это бывает реже, но некоторые женщины осознанно идут на то, чтобы забеременеть сразу после родов и родить детей с минимальной разницей в возрасте. У этого есть и плюсы, и минусы. Действительно дети будут ближе друг к другу, им будет интереснее играть вместе. Но для женского организма вынашивание второго ребенка сразу после первого - большой стресс. Не зря при выписке акушеры-гинекологи говорят, что ждут на роды через три года. Этот срок считается минимально необходимым для того, чтобы организм женщины восстановился.

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