Кто такие ирландские близнецы и почему этого стыдились

Дети-погодки рождаются довольно часто, но иногда бывает так, что следующая беременность наступает практически сразу после родов. Так, у одной матери дети могут родиться с разницей меньше года.

© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, почему детей-одногодок, рожденных одной мамой стали называть ирландскими близнецами и почему это прозвище считалось презрительным.

Видео дня

Ирландские близнецы - это...

Термин "ирландские близнецы" используется для описания детей, рожденных с минимальной разницей в возрасте. Этот термин был придуман в конце XIX века в Соединенных Штатах Америки для описания детей бедных иммигрантов из Ирландии, которые не использовали контрацепцию и рожали детей один за другим. Прозвище было презрительным и даже унизительным, а потому считалось постыдным.

Сегодня этот термин используется по всему миру, причем без всякого уничижительного оттенка. Действительно может сложиться так, что дети рождаются один за другими. Некоторые в этом видят благо, другие же считают большим риском. На самом деле ирландские близнецы не могут быть настоящими близнецами, ведь их зачатие произошло не в один момент. В России этот термин не так распространен, чаще используется слово "одногодки".

Почему появляются ирландские близнецы

В основном причин тому всего две. Чаще всего - пренебрежительное отношение к контрацепции. Многие уверены, что если женщина кормит грудью, то забеременеть она не может. Это не так. Овуляция может произойти в любой момент, по внешним признакам это невозможно определить. Поэтому, если в ваши планы не входит, рождение детей друг за другом, предохраняться все же стоит.