Почему у детей болит живот

Боли в животе могут быть симптомом огромного количества заболеваний. В одних случаях она не представляют угрозы для здоровья ребенка, в других - является следствием патологических процессов. Сильные боли могут быть признаком серьезного заболевания, которую следует начинать лечить как можно раньше. Если родители не знают точно, с чем связаны болевые ощущения, необходимо показать ребенка специалистам.

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Боли в раннем возрасте

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Любые патологии в детском возрасте опаснее, чем в зрелом. Их течение оказывает прямое влияние на развитие организма, последствия некоторых не вылеченных заболеваний могут напоминать о себе всю жизнь. Боли в животе можно отнести к группе самых распространенных жалоб и в детстве, и в зрелом возрасте. Иногда они являются временными последствиями неправильного питания, физических нагрузок и т.п. Также боль может быть следствием воспалительного процесса в органах желудочно-кишечного тракта, неотложных состояний, таких как инвагинация кишечника или кишечная непроходимость и т.п. Кроме того, причины могут иметь психологическую природу: стресс, страх и другие душевные нарушения. Болевой синдром в животе может быть вызван волнением, тревогой или даже радостью.

Родителям сложно выявить причину болей у детей раннего возраста. Симптоматика в этот период чаще стандартная: крики, плач, подавленное настроение, отсутствие аппетита, рвота, диарея, дискомфорт при нажатии на живот. Повзрослевшие дети, как правило, в состоянии описать свои ощущения.

Классификация симптомов

Любая боль в животе может иметь либо висцеральный, либо соматический характер. Первые отличаются сложностью с определением локализации, возникают при растяжении полых органов, резком сокращении, спазме. Такие симптомы могут сохраняться от нескольких минут до нескольких недель, проявляясь тупой болью. Висцеральная боль нередко сопровождается тахикардией, рвотой, потоотделением.

О соматическом характере говорят приступообразные болевые ощущения – они появляются от кашля, чихания и других резких движений и нагрузок. Такие боли не связаны с питанием, точно определяется их локализация. Таким образом, висцеральные боли связаны с общим нарушением работы пищеварительной системы, а соматические с поражением определенного органа.

Когда обращаться к врачу

Вне зависимости от возраста ребенка, боли в животе требуют врачебного осмотра. Самолечение категорически недопустимо. В некоторых случаях промедление с обращением к врачу может быть причиной развития тяжелых осложнений. Дополнительным поводом для осмотра являются:

проявляющиеся периодически боли в одном и том же месте; нарушенный сон малыша; остро появляющиеся боли схваткообразного характера; нарушения мочеиспускания и опорожнения; диарея на протяжении нескольких дней; остановка роста тела и набора веса, снижение веса; повышенная температура.

Такие состояния, как примеси крови в кале, постоянная диарея и рвота, лихорадка, озноб и сильное напряжение брюшной стенки, относятся к положениям, требующим экстренной помощи врача. В ожидании бригады скорой помощи запрещается давать ребенку слабительные или обезболивающие препараты, делать клизму, накладывать грелку на живот, вызывать рвоту. Это может усугубить течение болезни и/или смазать клиническую картину, затруднив диагностику.

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