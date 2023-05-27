Стоматолог: если ребенок выбил зуб, его нужно положить в молоко

Пострадавший зуб действительно можно спасти, но только если действовать по уму и очень быстро. Летом количество пострадавших зубов заметно возрастает, потому что дети начинают активнее заниматься спортом и резвиться на улице. Но это не значит, что они обречены ходить потом с пробоинами во рту.

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Как объяснил стоматолог, кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач сети клиник Dental Way Дмитрий Тимофеев, во время беготни ребёнок может повредить зуб — вбить его в десну, сдвинуть, повернуть или вообще выбить. Разумеется, будет больно и даже может начаться отёк — всё-таки повреждаются ткани пародонта и разрывается нервно-кровяной пучок.

1. Самому ничего вправлять не нужно. Если зуб вылетел, то в первую очередь его нужно положить в молоко, оно предотвратит размножение неприятных бактерий. Но брать зуб нужно не за корень!

2. После этого нужно удостовериться, что у ребёнка нет сотрясения мозга.

3. А потом уже можно мчать в кабинет стоматолога, но добраться до него нужно в течение первого часа после травмы. Тогда врач вставит обратно зуб и зашинирует его. Шину можно будет снять через некоторое время, когда зуб прирастёт.

Это лайфхак работает как для молочных, так и для коренных зубов.

Но дети не всегда выбивают зубы, бывает, что он просто ломается. Тогда алгоритм действий такой же, только дедлайн сдвигается — можно отложить поход к стоматологу на некоторое время и сделать всё в первые сутки после травмы.

Но лучше, конечно, просто не допускать травм или хотя бы снизить риски возникновения. Для этого детей нужно научить группироваться при падении, использовать защитный шлем, спортивные капы и другие известные способы.