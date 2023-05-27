Шесть книг для детей разных возрастов

По выходным сотрудники столичных библиотек рассказывают о книгах, от которых невозможно оторваться. Эти произведения не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Джемма Лабутина из библиотеки № 57 выбрала шесть книг, заставляющих забыть о времени.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

«Знаменитый утенок Тим» Энид Блайтон

Добрый, храбрый, находчивый, любопытный и озорной утенок Тим очень любит маму Утку и дружит со всеми обитателями своего двора — козлом Булем, курицей Пенни, собакой Топом, котом Снежком, гусыней Тилли, обезьяной Бимбо и кроликом Луппи. Когда требуется, он всегда приходит к ним на выручку, а они отвечают ему взаимностью. Однажды в дом Тима постучалась беда: хитрая лисица пожелала отобедать и утенком, и всем его семейством. Но главный герой вместе с друзьями находит способ прогнать злодейку.

Книги британской писательницы Энид Блайтон, полные приключений и доброты, пользуются неизменной любовью юных читателей, на ее историях выросло не одно поколение. Эти произведения учат детей помогать слабым, слушаться родителей, быть честными и дружелюбными.

«Крошка Ежик» Тамары Крюковой

Эта книга — идеальный вариант для малышей, которые только начинают познавать мир. Забавный Ежик, не послушав маму, ушел в лес без разрешения. По пути он познакомился с самыми разными лесными обитателями — белкой, зайцем, кротом, лягушкой. Они рассказали ему, для чего каждому из них нужны хвосты, уши и лапы, а еще поведали о том, как работают его собственные иголки.

Автор этой истории — современная писательница Тамара Крюкова, лауреат различных детских литературных премий. Ее произведения очень популярны в нашей библиотеке. Для тех, кто только учится читать, «Крошка Ежик» может стать отличным подспорьем.

Ребятам постарше

«Как папа был маленьким» Александра Раскина

Книга состоит из небольших рассказов, каждый из которых описывает отдельный случай, произошедший с папой девочки Саши, когда он был маленьким. Оказывается, в ее возрасте он слыл абсолютным сорванцом: хулиганил в кабинете врача, прогуливал уроки, пугал кошек. В общем, вел себя так же, как и большинство самых обычных детей. За это, конечно, получал заслуженное наказание, например стоял в углу.

Но он не только шалил. Еще маленький папа любил читать и сочинять стихи, рисовать, дрессировать собак. С каждым рассказом отец и дочь становятся ближе друг к другу, девочка понимает, насколько они на самом деле похожи.

Книга, написанная советским писателем Александром Раскиным, была переведена на английский, испанский, немецкий и вьетнамский языки. С ней вы точно не заскучаете! Кстати, во время прочтения можете рассказать своему ребенку о том, как озорничали и что любили делать в детстве.

«Сыскное бюро “Брюм”. Пропажа в Скучном парке» Майи Лазаренской

Если ваш ребенок любит захватывающие детективные истории, то эта книга для него. Главного героя, бесстрашного сыщика-корги Брюма, не полюбить просто невозможно. Разгадывая таинственное исчезновение соседской собачки Юми, он вместе с читателями окунется в мир интересных загадок и запутанных шифров.

Книга не только интересная, но и познавательная. Детектив месье Трюфо, например, научит всех отгадывать следы различных животных — без этого распутывание дела просто невозможно. В общем, история не оставит равнодушным ни одного читателя.

Майя Лазаренская — детский писатель и психолог, автор более 15 книг для детей и подростков, лауреат различных литературных конкурсов. Ее книга «Когда оттаивают мамонты» вышла в финал конкурса на соискание Международной детской литературной премии имени В.П. Крапивина — обязательно прочтите и ее тоже.

Подросткам

«Всем выйти из кадра!» Лилии Волковой

Главный герой, самый обычный подросток по имени Матвей, очень грустит, когда его лучший друг уезжает жить в другую страну. Несмотря на то что любящая семья всегда готова поддержать мальчика, он чувствует себя одиноким. Но однажды старший брат устраивает его на работу в телецентр, где Матвей находит новых друзей. А еще обнаруживает в себе силы, чтобы заново наладить свою жизнь.

В 2017 году книга заняла первое место на всероссийском конкурсе «Книгуру». В ее написании Лилии Волковой помог собственный опыт работы на телевидении.

«Код Ореста» Марии Энгстранд

Книга шведской писательницы Марии Энгстранд заставит с головой погрузиться в чтение и детей, и взрослых. Гарантирую: с ней вы совершенно забудете о времени.

Все начинается с того, как 13-летняя Малин предвкушает, как вручит письмо мальчику по имени Орест. Таинственный незнакомец, передавший послание, сказал, что Орест приедет в ее город только через 100 дней. Малин неизвестно, о чем говорится в письме, но она знает, что от него зависит судьба всего мира.

Но Орест, как окажется, верит только в науку и совсем не признает никакую мистику. Малин должна будет переубедить его, и ребята вместе отправятся в опасное приключение. Что будет дальше — прочитайте сами. На страницах этой книги вас ждут необычные персонажи, много загадок и динамичный сюжет.