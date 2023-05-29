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Списать нельзя, готовимся: ответы на самые популярные вопросы про ЕГЭ

Российские выпускники начали сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). «Вечерняя Москва» собрала ответы на волнующие вопросы по организации экзаменов и узнала, как справиться со стрессом.

Списать нельзя, готовимся: ответы на самые популярные вопросы про ЕГЭ
© Вечерняя Москва

1. Сколько времени займет проверка работ. И как быть, если почерк неразборчивый.

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— В среднем экзаменационные работы школьников проверяют 10–12 дней, хотя обычно укладываются в десять. Учителя готовы проверять и разбирать даже самый заковыристый почерк учеников.

2. Изменятся ли правила контроля сдачи ЕГЭ?

— Как и всегда, камеры видеонаблюдения будут следить за тем, чтобы школьники не списывали. Да и в целом правила сдачи экзаменов прежние: черная гелевая ручка, отсутствие смартфона и других гаджетов.

Кстати, за участниками будут наблюдать не только видеокамеры, но и специальная нейросеть. Алгоритм настроен так, что любое подозрительное поведение участников зафиксируется. Если поймают со шпаргалками, результаты могут аннулировать. Как и в случае с низкой оценкой, пересдать можно через год.

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3. Что разрешено во время сдачи?

— Школьников настраивают на позитивный лад, допуская некоторые поблажки. Например, можно взять легкий перекус без шуршащей упаковки, попросить выйти ненадолго и сменить ручку, если первая перестала писать.

4. Что поможет сдать экзамены хорошо?

— Хороший сон — важная составляющая. Можно прокрутить сценарии экзаменов, обсудить план подготовки, больше проговаривать страхи, чтобы выявить все тревоги ребенка и дать ему возможность почувствовать поддержку.

5. Можно ли сдавать экзамен на компьютерах?

— Да, но только информатику. Все остальные ответы на вопросы зафиксировать нужно на специальных бланках и от руки. Это сделано для того, чтобы ученики могли вписывать сложные формулы по таким предметам, как математика, физика, химия.

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6. Если ребенок болеет, можно ли брать гаджеты с собой?

— Да, если есть официальный диагноз, смартфон или другое устройство лежит на виду, а в нем заложена программа с мониторингом состояния ребенка. Это актуально, к примеру, для диабетиков, которые постоянно следят за уровнем сахара в крови.

7. А если во время ЕГЭ стало плохо?

— В каждом пункте приема экзаменов будет организован медицинский пост, обратитесь туда. По согласованию с врачом организаторы составят акт о досрочном завершении экзамена. С этой бумагой можно будет сдать заново в резервный день. К слову, лекарства, которые принимаете по назначению врача, можно взять с собой.

8. Могут ли пустить на экзамен с родителями?

— Нет, и даже в наблюдательный пункт приема экзаменов в школе, где учится ребенок, маму и папу не пустят.

9. Есть ли облегченные варианты заданий по предметам?

— Только по математике для тех, кто собирается на гуманитарные факультеты. Остальные предметы останутся только в профильном формате.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Корчагина, психолог:

— Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Важно создать комфорт еще на этапе подготовки: обеспечить уютную атмосферу, говорить о результатах экзаменов в позитивном ключе. Задача взрослого — создать ситуацию успеха, поощрять и поддерживать. Можно вместе составить список приемов, которые помогают ребенку успокоиться и сосредоточиться.

ОСТАВИМ ДОМА

Что нельзя брать с собой на ЭГЭ:
  • смартфон или обычный мобильный телефон
  • смарт-часы или другие часы с функцией поддержки файлов разного типа
  • коммуникатор
  • калькулятор программируемого типа
  • словарь или справочник
  • электронный переводчик
  • фотоаппарат
  • шпаргалки
  • видеоаппаратура
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