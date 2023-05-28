Как детские лагеря в Беларуси готовят к открытию и кому положены льготные путевки
В летних лагерях Беларуси последние приготовления к первой смене. В этом году планируют принять больше 370 тысяч детей. Почти все путевки уже раскупили, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева. На «территории детства» тихо и пусто. Первые отдыхающие заедут через неделю. Персонал готовит комнаты, расставляет мебель, убирает территорию. Помогает даже директор лагеря.«Территория большая, поэтому работы очень много. Тут не счесть, сколько раз приезжали помогать и с центра обеспечения, и своими силами. После зимы мы начинаем уже в марте его подготавливать. Так сказать, реанимируем», – рассказал директор оздоровительного лагеря «Орленок» Владимир Луканкин.
В этом году за три месяца лагерь посетят 340 детей. Путевки раскупили еще в апреле. Перед заездом первой смены территорию обработали от клещей, проверили пожарную систему, безопасность детских площадок.
«Ежегодно лагерь под наблюдением, комиссионное обследование и сотрудниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям, и отдела внутренних дел, центр гигиены также нас мониторит систематически», – сообщила заведующая сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму Несвжиского райисполкома Анна Богдан.
В этом году в Беларуси оздоровятся 377 тысяч детей. Это на 5% больше, чем в прошлом. В среднем путевка обойдется родителю в 700 белорусских рублей. Это 19 тысяч российских. Для некоторых категорий семей скидки.
«Родительская оплата в оздоровительный лагерь составляет не менее 10% от общей стоимости. Сегодня дети из многодетных семей, из неполных семей, дети неработающих пенсионеров, дети-сироты и оставшиеся без попечения – родители имеют право на определенную кратность получения дотации в лагерь», – отметила консультант управления социальной воспитательной и идеологической работы министерства образования Беларуси Татьяна Осмоловская.
Старт летней оздоровительной кампании в Беларуси – 27 мая. Основная часть лагерей откроется чуть позже – 3 и 4 июня.