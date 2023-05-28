Как детские лагеря в Беларуси готовят к открытию и кому положены льготные путевки

В летних лагерях Беларуси последние приготовления к первой смене. В этом году планируют принять больше 370 тысяч детей. Почти все путевки уже раскупили, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева. На «территории детства» тихо и пусто. Первые отдыхающие заедут через неделю. Персонал готовит комнаты, расставляет мебель, убирает территорию. Помогает даже директор лагеря.«Территория большая, поэтому работы очень много. Тут не счесть, сколько раз приезжали помогать и с центра обеспечения, и своими силами. После зимы мы начинаем уже в марте его подготавливать. Так сказать, реанимируем», – рассказал директор оздоровительного лагеря «Орленок» Владимир Луканкин.