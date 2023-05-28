Психолог рассказала, чем опасны могут быть летние каникулы и как уберечь детей от беды

Начинаются самые длинные школьные каникулы. Впереди целое лето - как жизнь. Для большинства родителей актуален вопрос, что делать, чем занять детей? Как не упустить ребенка в этот период, "РГ" рассказала психолог, руководитель Центра трудных подростков Анна Хоботова.

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Анна, так в чем опасность свободного "ничегонеделанья" на каникулах? На что надо в первую очередь обращать внимание?

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Анна Хоботова: Длительные выходные или каникулы действительно могут стать проблемой для родителей. Вспомним время пандемии. Именно на этот период приходится высокий рост игровой зависимости. Дети в возрасте от 10 до 15 лет ушли в виртуальную реальность.

Есть и другая противоположность. Большое количество свободного времени и длинный световой день позволяют больше проводить времени вне дома. Иногда это компании друзей, иногда заброшенные дома в парках. Зачастую это сопровождаются употреблением алкоголя.

Как же вовремя понять, что проблема уже есть, чтобы не усугублять ее?

Анна Хоботова: В период каникул особенно нужно уделять внимание своим детям в плане общения и совместного досуга, как по вечерам, так и в выходные дни. Традицией в семье должны стать совместный просмотр фильмов, настольные игры.

Здорово, если семья дружно выходит в парк и катается на велосипедах. И простая прогулка на свежем воздухе вместе с ребенком - это повод поговорить по душам. Как минимум один выходной нужно проводить вместе с детьми, стараясь сделать его разнообразным и запоминающимся. Тем более летом. Когда впервые можно попробовать себя и своего ребенка в походах на природу с палатками, устроить водное приключение в виде катания на байдарках, или поход на рыбалку.

Объединяйтесь со своими друзьями - в компаниях всегда веселее. Да и проще заметить незамыленным взглядом, что с ребенком что-то не так.

Так что станет сигналом назревающей проблемы?

Анна Хоботова: Когда проблемы связаны не только с переходным возрастом и гормональными перестройками, это может проявляться такими признаками, как отчужденность и отстраненность, закрытость, не наблюдавшиеся ранее.

Насторожить должны и излишняя худоба ребенка-подростка, и постоянное "зависание" в телефоне, несмотря на разнообразные развлечения и веселую компанию.

Откуда эта отчужденность? Почему друзьям семьи (или тетям и дядям) подростки рассказывают больше и откровеннее, чем своим родителям?

Анна Хоботова: Это вызвано желанием "сепарации" от родителей. Пользуйтесь этим.

Вы можете воздействовать на ребенка через этих людей. Например, если отец скажет, что рыбалка - это круто, подросток может никак не среагировать. Но если то же самое скажет дядя Саша, имеющий авторитет у мальчишки, то его слова вызовут живейший интерес и желание попробовать половить рыбу на лодке.

И еще. Не сбрасывайте со счетов: всегда в период каникул ребята обязательно должны выполнять домашние задания.