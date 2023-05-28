Педагог дала советы для повышения детской мотивации при изучении языка

Советы для повышения детской мотивации при изучении английского и любого другого иностранного языка дала в беседе с «Мослентой» педагог с 20-летним стажем, создатель методики воспитания детей-билингвов Мария Елисеева.

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Прежде всего, важен формат. По словам преподавателя, следует избегать принуждения и давления. Занятия стоит проводить в формате игры. Подвижные игры особенно актуальны для дошкольников, для детей постарше имеет смысл продумать творческие уроки с просмотром фильмов и сочинением сказок, организовать сюжетные игры, в которых с учеником можно общаться от имени героев комиксов и мультфильмов.

Кроме того, ребенку важно дать понимание практической ценности приобретаемых знаний: можно, например, переводить популярные песни, писать письма знакомым в другие страны. Если ребенок сталкивается со сложностями при выполнении каких-то заданий, необходимо его поддержать: родители могут рассказать о похожих ситуациях из собственного детства, поделиться опытом преодоления трудностей. Повышению мотивации способствует и вовлечение ребенка в процесс составления расписания: можно, например, предоставить ученику на выбор несколько вариантов дней и/или времени для уроков.