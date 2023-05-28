Депздрав Москвы: грудное вскармливание снижает риск развития рака груди. Однако нужно, чтобы оно длилось не менее года-полутора. Главный внештатный специалист по акушерству столичного департамента здравоохранения Антон Оленев подчеркнул, что это научно доказано. По его словам, кормление ребёнка грудью и само деторождение — одни из самых важных факторов, благодаря которым уменьшается вероятность развития рака молочной железы.

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«Длительное грудное вскармливание, которое должно продолжаться не менее года-полутора, у каждой пациентки приводит к снижению вероятности развития (рака груди. Прим. ''Секрета'')»,— рассказал Оленев.

Грудное вскармливание — важный этап в жизни малыша и матери. Оно защищает младенца и его мать от многих болезней, а в первые месяцы жизни ребёнка помогает им выстраивать диалог.