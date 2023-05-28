Как помочь ребенку не стать зависимым от телефона

Сегодня просто невозможно представить свою жизнь без смартфона. В нем умещается вся наша жизнь: от оплаты счетов до решения вопросов в родительском чате. Дети копируют поведение взрослых и уже в юном возрасте формируется зависимость от гаджетов. Как не допустить этого? Знает Василиса Володина.

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Мировые психологи некоторое время назад всерьез заговорили о диагнозе цифровое слабоумие. Это состояние характерно для людей, которые не могут оторваться от телефона: у этих особ наблюдаются нарушение внимания, чтения и понимания текстов, проблемы с памятью, а также трудности с написанием рукописных текстов. Те, кто после смартфона пытаются сделать заметку простой шариковой ручкой, замечают, что выглядят их старания, мягко скажем, каракулями.

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Как все знают, дети копируют поведение взрослых, поэтому сегодня большинство родителей замечает, что их чада также первым делом тянутся к телефону, чтобы как развлечь себя, так и найти какую-то информацию. Даже собравшись вместе, подростки смотрят в телефоны, а не общаются, но это просто отражение поведения взрослых.

Астролог Василиса Володина недавно напомнила родителям, что дети предельно уязвимы, поэтому интернет для них чаще всего токсичен, хотя и может быть пользой. Мы и так слишком мало двигаемся, у малышей с раннего возраста начинаются проблемы с осанкой и зрением, они не умеют общаться в реальном мире, испытывая трудности с социализацией, что в будущем приведет ко многим проблемам.

Интерес к сетям можно назвать «проблемой», если ребенок не высыпается, сидя до ночи за компьютером, отмечает астролог. Ребенок рассеян, невнимателен, у него снижен аппетит и он мало хочет общаться как со сверстниками, так и с родителями? Тогда важно вовремя задуматься, а все ли в порядке. Займитесь режимом дня ребенка, сходите к психологу, чтобы разобраться, что происходит, в том числе и в семье.