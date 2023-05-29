Психолог советует делать упражнение «Лимон» для снятия стресса перед ЕГЭ

Во время сильной тревожности в период ЕГЭ школьникам следует выполнять упражнение «Лимон», которое за счет мышечного расслабления помогает вернуться в состояние покоя, рассказала Агентству городских новостей «Москва» доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ, кандидат психологических наук Анна Адаскина.
«Для снятия сильной тревоги рекомендуют выполнить упражнение «Лимон». Сядьте, положите руки свободно на колени ладонями вверх, закройте глаза. Представьте себе, что в правой руке у вас лежит лимон. Медленно сжимайте до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. На несколько секунд задержите это напряжение и расслабьтесь. Повторите упражнение левой рукой. Расслабьтесь и выполните его одновременно двумя руками. Расслабленные мышцы наполнят тело теплом и состоянием покоя», - сказала Адаскина.
Не менее важно снизить интенсивность тревожных мыслей, отметила эксперт.
«Существуют символические техники. Например, записать или нарисовать пугающую картину, а потом порвать или сжечь листок. Чем активнее совершенное действие, тем лучше результат. Или можно представить, что тревожные мысли - это облака, проплывающие по небу, а вы просто наблюдаете за тем, как они приближаются и удаляются», - пояснила она.
Специалист также рекомендовала обсудить свои тревоги со взрослыми.
«Во время размышлений важно замечать и исправлять так называемые ошибки мышления. Например, катастрофикация - «если я не сдам экзамен, это конец всей моей жизни». Или необоснованное обобщение - «если я плохо сдам ЕГЭ, это значит, что я безнадежно тупой». Черно-белое мышление - «или я победитель и сдам этот экзамен на 100 баллов, или я неудачник, которому ничего не светит в этой жизни». Такие ошибки мышления значительно повышают тревогу, но самому обнаружить их достаточно сложно. Поэтому важно проговорить свои тревоги с внимательным собеседником», - рассказала Адаскина.