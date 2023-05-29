Психолог советует делать упражнение «Лимон» для снятия стресса перед ЕГЭ

«Во время размышлений важно замечать и исправлять так называемые ошибки мышления. Например, катастрофикация - «если я не сдам экзамен, это конец всей моей жизни». Или необоснованное обобщение - «если я плохо сдам ЕГЭ, это значит, что я безнадежно тупой». Черно-белое мышление - «или я победитель и сдам этот экзамен на 100 баллов, или я неудачник, которому ничего не светит в этой жизни». Такие ошибки мышления значительно повышают тревогу, но самому обнаружить их достаточно сложно. Поэтому важно проговорить свои тревоги с внимательным собеседником», - рассказала Адаскина.