Что влияет на риск развития атопического дерматита у ребенка

Атопический дерматит является распространённым хроническим детским заболеванием. Известна связь между кесаревым сечением и развитием астмы, но связь между кесаревым сечением и атопическим дерматитом у потомства не была установлена.

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Учёные из Швеции провели когортное исследование на основе регистров, в которое вошли дети, родившиеся в Швеции в период с января 2006 г. по декабрь 2018 г. Всего в исследование было включено 1 399 406 детей.

Атопический дерматит наблюдался у 17,2% из 1 150 896 детей, рождённых естественным путем, и у 18,3% из 248 510 детей, рождённых путём кесарева сечения. Средний возраст начала атопического дерматита составил 2,72 года. Роды путём кесарева сечения были связаны с более высоким риском развития атопического дерматита: у детей первого года жизни риск повышался на 12-13%.

При этом, дети, рождённые путем экстренного кесарева сечения, и дети, рожденные путём планового кесарева сечения, имели примерно одинаковый риск развития атопического дерматита.

Кроме этого, более высокий риск атопического дерматита был обнаружен у детей, рождённых с помощью инструментальных родов через естественные родовые пути – на 10%.

При этом, авторы работы указывают и на ряд ограничений, которые были в исследовании. Так, не учитывался фактор курения, так как он не оказывает прямого влияния на способ родоразрешения. Кроме этого, не были изучены возможные механизмы, которые могут помочь объяснить связь между кесаревым сечением и атопическим дерматитом, например, грудным вскармливанием.

Известно, что родоразрешение путём кесарева сечения снижает вероятность раннего начала и повышает вероятность раннего прекращения грудного вскармливания, что может ещё больше задержать созревание кишечного микробиома и привести к развитию атопического дерматита.