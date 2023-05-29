8 книжных подарков, подходящих для детей всех возрастов

Важно постоянно знакомить детей с новыми и увлекательными книгами. Порадовать ребенка новой книгой — это всегда хорошая идея. Поэтому мы собрали для вас 8 лучших новых историй для всех возрастов: от книг по эмоциональному интеллекту для малышей до захватывающих фантастических историй, которые завораживают подростков.

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Серия: Учимся делать выбор

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Популярна во всем мире серия «Учимся делать выбор» рассказывает истории о юных Дэнни и Дарле. В их жизни, как и в жизни обычных дошкольников, возникают ситуации, когда нужно принимать решения. Например, делиться игрушками с другом или нет? Можно ли брать вещи других без спроса? Такие же выборы стоят и перед вашим ребенком. В зависимости от ответа история может иметь разные концовки, и ваш ребенок увидит, насколько важна дружба. Учитесь социальным навыкам вместе с нашими книгами!

Ганит Леви, Адир Леви – Как поступить Дэнни?, 0+

Главный герой книги «Как поступить Дэнни?» — мальчик, который любит футбол, супергероев и ниндзя. Читатель может пройти ситуации выбора вместе с Дэнни, самостоятельно управляя сюжетом книги. Нужно ли помогать окружающим? Можно или нельзя взять чужую вещь без спроса? Всего возможно девять разных концовок. Важные плюсы книги — это яркие иллюстрации и большой формат.

Ганит Леви, Адир Леви – Как поступить Дарлин?, 0+

Дарлин попадает в разные ситуации, требующие выбора — что делать дальше, и в этом ей поможет разобраться читатель. Добравшись до конца каждого эпизода, можно вернуться в начало и принять другие решения, чтобы посмотреть, как изменится день Дарлин. Эта история показывает детям важность следующих качеств: честность, отзывчивость, терпение.

Гарриет Манкастер – Зубная фея, 6+

Изадора — наполовину феечка, наполовину вампир. Когда выпадают молочные зубы, по вампирской традиции принято хранить их в рамке под стеклом, феи же отдают их зубной фее. Изадора не знает что делать, но неожиданное решение приходит вместе с неожиданным другом — маленькой мышкой. Изадора придумывает свою традицию, такую же необычную, как и она сама. Книги этой серии переведены на 32 языка!

Эндрю Питерсон – Чёрная Карета, 12+

Серия «Сага о семье Игиби» — это увлекательное путешествие паренька по имени Джаннер, который живет на берегу Тёмного моря. Во второй части цикла семья Джаннера оказывается в опасности, когда выясняется правда об их происхождении. Чтобы спастись, они должны направиться на север, в ледяные земли. Какие испытания они встретят на своем пути?

Минерва Сигел – Disney. Злодеи. Карты Таро и руководство, 12+

Эта роскошная колода станет отличным подарком как для любителей героев Disney, так и для тех, кто гадает на картах Таро. На каждой карте этой колоды представлены милые диснеевские антагонисты, которые дадут совет и помогут заглянуть в будущее. В комплект входит книжечка-справочник Таро. Объяснения даются простым, понятным языком, с толикой юмора и исключительного очарования каждого злодея.

А.Р.С. Хоркка – Nordic Horror. Леденяще холоден, 16+

Холод, ужас, борьба. Сирота Армас сталкивается с древними чудовищами, которые питаются эмоциями детей. Он понимает, что больше не способен испытывать страх или сочувствие, поэтому готов на все, чтобы победить снежного демона. Однако цена слишком велика — он должен пожертвовать единственным любимым человеком — девушкой с огненно-рыжими локонами.

Татьяна Севостьянова — #ХОЧУСОБАКУ, или Практическое руководство по исполнению желаний