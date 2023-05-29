8 книжных подарков, подходящих для детей всех возрастов
Важно постоянно знакомить детей с новыми и увлекательными книгами. Порадовать ребенка новой книгой — это всегда хорошая идея. Поэтому мы собрали для вас 8 лучших новых историй для всех возрастов: от книг по эмоциональному интеллекту для малышей до захватывающих фантастических историй, которые завораживают подростков.
Серия: Учимся делать выбор
Популярна во всем мире серия «Учимся делать выбор» рассказывает истории о юных Дэнни и Дарле. В их жизни, как и в жизни обычных дошкольников, возникают ситуации, когда нужно принимать решения. Например, делиться игрушками с другом или нет? Можно ли брать вещи других без спроса? Такие же выборы стоят и перед вашим ребенком. В зависимости от ответа история может иметь разные концовки, и ваш ребенок увидит, насколько важна дружба. Учитесь социальным навыкам вместе с нашими книгами!
Ганит Леви, Адир Леви – Как поступить Дэнни?, 0+
Главный герой книги «Как поступить Дэнни?» — мальчик, который любит футбол, супергероев и ниндзя. Читатель может пройти ситуации выбора вместе с Дэнни, самостоятельно управляя сюжетом книги. Нужно ли помогать окружающим? Можно или нельзя взять чужую вещь без спроса? Всего возможно девять разных концовок. Важные плюсы книги — это яркие иллюстрации и большой формат.
Ганит Леви, Адир Леви – Как поступить Дарлин?, 0+
Дарлин попадает в разные ситуации, требующие выбора — что делать дальше, и в этом ей поможет разобраться читатель. Добравшись до конца каждого эпизода, можно вернуться в начало и принять другие решения, чтобы посмотреть, как изменится день Дарлин. Эта история показывает детям важность следующих качеств: честность, отзывчивость, терпение.
Гарриет Манкастер – Зубная фея, 6+
Изадора — наполовину феечка, наполовину вампир. Когда выпадают молочные зубы, по вампирской традиции принято хранить их в рамке под стеклом, феи же отдают их зубной фее. Изадора не знает что делать, но неожиданное решение приходит вместе с неожиданным другом — маленькой мышкой. Изадора придумывает свою традицию, такую же необычную, как и она сама. Книги этой серии переведены на 32 языка!
Эндрю Питерсон – Чёрная Карета, 12+
Серия «Сага о семье Игиби» — это увлекательное путешествие паренька по имени Джаннер, который живет на берегу Тёмного моря. Во второй части цикла семья Джаннера оказывается в опасности, когда выясняется правда об их происхождении. Чтобы спастись, они должны направиться на север, в ледяные земли. Какие испытания они встретят на своем пути?
Минерва Сигел – Disney. Злодеи. Карты Таро и руководство, 12+
Эта роскошная колода станет отличным подарком как для любителей героев Disney, так и для тех, кто гадает на картах Таро. На каждой карте этой колоды представлены милые диснеевские антагонисты, которые дадут совет и помогут заглянуть в будущее. В комплект входит книжечка-справочник Таро. Объяснения даются простым, понятным языком, с толикой юмора и исключительного очарования каждого злодея.
А.Р.С. Хоркка – Nordic Horror. Леденяще холоден, 16+
Холод, ужас, борьба. Сирота Армас сталкивается с древними чудовищами, которые питаются эмоциями детей. Он понимает, что больше не способен испытывать страх или сочувствие, поэтому готов на все, чтобы победить снежного демона. Однако цена слишком велика — он должен пожертвовать единственным любимым человеком — девушкой с огненно-рыжими локонами.
Татьяна Севостьянова — #ХОЧУСОБАКУ, или Практическое руководство по исполнению желаний
Татьяна Севостьянова, эксперт-психолог и игротехник, в этом пособии дает реальные упражнения, советы и практики по целеполаганию и осуществлению своих мечт. История рассказывает о девочке Маше и ее брате, которые учатся исполнять свои желания, не сдаваться и идти до конца. Уникальный формат: история в сочетании со стратегиями и упражнениями по постановке целей.