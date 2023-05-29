Какой летний отдых лучше всего подойдет ребенку
Летние каникулы – длительное время, которое жалко потерять впустую. Ребенку важно проводить время интересно и продуктивно. Семейный психолог Кира Макарова поделилась с «ФедералПресс» вариантами детского отдыха летом.
«Для активного развития детям нужен детский коллектив, педагоги, наставники, которые будут давать каждый день что-то новое, развивать в творчестве, спорте и т.д. Отличный вариант летнего времяпрепровождения – детский лагерь», – отметила психолог.
По словам Макаровой, в лагере отдых ребенка будет организован, будет соблюдаться режим дня, каждый день начинаться правильно – с зарядки. Существует много лагерей разных направленностей, например – языковой и спортивный. Я как психолог советую рассмотреть детский лагерь хотя бы для одного летнего месяца. По возможности нужно выехать на море для укрепления здоровья, которое является важнейшим компонентом развития в целом.
«Если нет возможности отправить ребенка поехать в лагерь, то не стоит пренебрегать городскими и школьными лагерями. Можно посещать кружки, творческие студии», – подчеркнула психолог.
Специалист рекомендует родителям тщательно продумать летний отдых своих детей, чтобы это было продуктивное время для развития, а не просто 3 месяца, когда не надо ходить в школу.
Напомним, в период летних каникул ребенок рискует пристраститься к алкоголю, наркотикам, стать игроманом или получить травму в заброшенном доме, считает ростовский психолог Анна Хоботова. Специалист посоветовала родителям больше времени уделять своим детям в это время.