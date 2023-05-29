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Психолог рассказал, нужно ли заставлять школьников заниматься учебой на каникулах

В период каникул школьники должны отдохнуть и переключиться на другие виды деятельности, а заняться повторением материала можно перед началом нового учебного года, считает психолог Илья Слободчиков. Об этом сообщает радио КП.

Нужно ли заставлять школьников заниматься учебой на каникулах
© Москва24

Психолог отметил, что даже если ребенок имеет не самый высокий балл по многим школьным предметам, а родители считают, что он ничего не делает во время каникул, то это не повод нагружать его учебой.

"Здесь история про то, что да, конечно, учиться надо и повторять что-то, наверное, надо будет, но это перед школой. В августе можно неделю выделить до школы, чтобы вспомнить хотя бы что-нибудь", – сказал Слободчиков.

Еще одной проблемой в период летних каникул становится обязательное чтение литературы, добавил он.

В случае если ребенок заинтересован в чтении и этот вид деятельности приносит ему удовольствие, то родителям не стоит беспокоиться, но если школьник не хочет сидеть и читать даже небольшое количество страниц в день, то не стоит его заставлять, подчеркнул Слободчиков.

"А вот вместе посидеть, почитать что-то, я – страницу и ты – страницу, это совершенно другой вариант", – считает он.

Психолог советует оставить учебу для школьного периода, а во время каникул не перегружать ребенка дополнительной учебной программой.

Ранее детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева заявляла, что у ребенка, которого родители кормят против его воли, формируются плохие пищевые привычки.

Например, ребенок может начать есть, не испытывая чувства голода, что приведет к набору веса. У детей могут появиться проблемы с ЖКТ или расстройства пищевого поведения.

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