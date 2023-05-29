Нужно ли заставлять школьников заниматься учебой на каникулах

В период каникул школьники должны отдохнуть и переключиться на другие виды деятельности, а заняться повторением материала можно перед началом нового учебного года, считает психолог Илья Слободчиков. Об этом сообщает радио КП.

Психолог отметил, что даже если ребенок имеет не самый высокий балл по многим школьным предметам, а родители считают, что он ничего не делает во время каникул, то это не повод нагружать его учебой.

"Здесь история про то, что да, конечно, учиться надо и повторять что-то, наверное, надо будет, но это перед школой. В августе можно неделю выделить до школы, чтобы вспомнить хотя бы что-нибудь", – сказал Слободчиков.

Еще одной проблемой в период летних каникул становится обязательное чтение литературы, добавил он.

В случае если ребенок заинтересован в чтении и этот вид деятельности приносит ему удовольствие, то родителям не стоит беспокоиться, но если школьник не хочет сидеть и читать даже небольшое количество страниц в день, то не стоит его заставлять, подчеркнул Слободчиков.

"А вот вместе посидеть, почитать что-то, я – страницу и ты – страницу, это совершенно другой вариант", – считает он.

Психолог советует оставить учебу для школьного периода, а во время каникул не перегружать ребенка дополнительной учебной программой.

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