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Как познакомиться со своим внутренним ребенком и помочь ему

Наш внутренний ребенок – это часть нас, которая сохраняет наши детские чувства, желания и потребности. Иногда мы забываем о нем или уделяем ему мало внимания, что может привести к чувству неудовлетворенности.

Как познакомиться со своим внутренним ребенком и помочь ему
© Unsplash

Как помочь своему внутреннему ребенку и почему это так важно, "Рамблеру" рассказывает эксперт - психотерапевт Вероника Сысоева.

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"Внутренний ребенок является важной частью каждого человека и составляет фундамент личности. Первое что формируется внутри личности – внутренний ребенок. Все остальные части и роли личности мы приобретаем гораздо позже. Безусловно дети с трудным детством взрослеют раньше, но и у них первое, что сформировано – внутренний ребенок.

Мы становимся взрослыми, но не стоит забывать, какой фундамент – такой и дом, соответственно проблемы взрослой личности – это результаты непроработанного и неудовлетворенного внутреннего ребенка. Выглядит это так, будто ребенок постоянно вмешивается в самый неподходящий момент, требует внимания и мешает получать нужные результаты.

Наша задача – все потребности внутреннего ребенка закрыть во взрослом возрасте, чтобы он чувствовал себя счастливым. В этом случае фундамент личности приобретает наиболее стабильную, устойчивую и подходящую форму для качественного построения своей жизни во взрослом возрасте".

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Вероника Сысоева называет признаки, по которым можно понять, что внутренний ребенок травмирован:

  • капризность, недовольство, отсутствие ощущения счастья,
  • претензии к окружающим из-за недостаточного внимания и любви,
  • инфантильность, детское поведение,
  • постоянное пребывание в роли ребенка, даже во время решения важных задач – построения бизнеса, отношений, финансовых операций,
  • обидчивость,
  • перекладывание ответственности,
  • неспособность соблюдать договоренности,
  • бесконечное вранье,
  • неудовлетворенность работой и сферой основной деятельности.

В качестве вариантов помощи внутреннему ребенку Вероника Сысоева предлагает следующее:

  • закрыть детские травмы,
  • решить все проблемы с родителями, которые были в детстве,
  • вспомнить, какие незакрытые потребности, желания были и остаются до сих пор – закрыть их,
  • исполнять свои детские желания во взрослом возрасте.

Это поможет обрести гармонию и счастье, чтобы улучшить качество своей жизни. Отношения и уровень дохода выйдут совсем на другой уровень, возможно, многое потребует перемен, но это только для того, чтобы привести вас к достойному качеству жизни.

Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Найти и познакомиться с внутренним ребенком вам помогут следующие упражнения.

1. Визуализация

Сядьте в тихом месте, закройте глаза и представьте себе своего внутреннего ребенка. Как он выглядит? Какие эмоции он испытывает? Поговорите с ним и выслушайте его ответы.

2. Напишите письмо

Напишите письмо своему внутреннему ребенку, выражая свою любовь и заботу о нем. Попросите его поделиться своими потребностями и желаниями.

3. Рисуйте или играйте

Найдите время для творчества и игры. Рисуйте, раскрашивайте или играйте в игры, которые любили в детстве. Это поможет вам связаться со своим внутренним ребенком и насладиться моментом.

4. Будьте добры к себе

Помните, что вы заслуживаете любви и заботы, как и ваш внутренний ребенок. Будьте добры к себе, не критикуйте себя и не требуйте слишком много.

5. Изучайте свои детские фотографии

Просмотрите свои детские фотографии и вспомните моменты, когда вы были счастливы и свободны. Это поможет вам связаться со своим внутренним ребенком и восстановить чувство радости и легкости.

Помочь своему внутреннему ребенку можно, понимая его потребности и желания. Предоставьте ему время для игры и творчества, выслушайте его, будьте добры к себе и не забывайте о своих детских чувствах. Это поможет вам обрести радость и удовлетворение в жизни.

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