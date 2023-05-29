Подросток из Индии ввел себе ртуть, чтобы стать героем из фильма «Люди Икс»
Подросток из Индии ввел себе ртуть, чтобы стать героем из фильма «Люди Икс», пишет LADBible. Однако вместо обретения суперсилы школьник оказался в больнице.
В отчете говорится, что 15-летний школьник посетил травматологический центр со «множественными незаживающими язвами на левом предплечье». Кроме того, подросток позволял паукам кусать себя в надежде, что таким образом он станет похожим на Человека-паука.
Медики подозревали, что причиной такого поведения индийца могло быть злоупотребление психоактивными веществами, поэтому назначили ему психиатрическую экспертизу. В беседе со специалистами юноша объяснил, что три раза вводил в свой организм ртуть из градусника.
«У него не оказалось психических проблем и был нормальный уровень IQ», — заключили врачи.
К счастью, мальчику ввел ртуть себе под кожу, минуя вены и кровеносные сосуды, что существенно облегчило лечение.
«У пациента не развились клинические признаки отравления», — говорится в сообщении.
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